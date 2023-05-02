Çin Dışişleri Bakanı, Myanmar'ı Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın 2-5 Mayıs tarihleri arasında Myanmar'ı ziyaret edeceğini ve Hindistan'a seyahat ederek Shangai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını söyledi.

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın 2-5 Mayıs tarihleri arasında Myanmar'ı ziyaret edeceğini ve Hindistan'a seyahat ederek Shangai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını söyledi.

Mao'nun Salı günü yaptığı açıklamaya göre Qin'in Myanmar'a yapacağı ziyaret, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Ocak 2020'de Myanmar'a yaptığı tarihi ziyaretin sonuçlarını daha da ileriye götürmeyi hedefliyor. Ayrıca ekonomi ve geçim kaynakları gibi alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve Myanmar'ın sergilediği istikrarı koruma, ekonomiyi canlandırma, halkın yaşam şartlarını iyileştirme ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirme çabalarını desteklemek de hedefler arasında yer alıyor.

Yaklaşan Shangai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde Hindistan'ın Goa eyaletinin başkenti Panaji'de gerçekleştirilecek. Sözcü Mao açıklamasında, Qin'in bu yılki Shangai İşbirliği Örgütü zirvesine tam hazırlık yapmak amacıyla, toplantıda uluslararası ve bölgesel durum ile Shangai İşbirliği Örgütü işbirliğini kapsayan çeşitli alanlarda diğer üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüş alışverişinde bulunacağını kaydetti.