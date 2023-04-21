Çin Dışişleri Bakanı: Modernizasyon, Küçük Bir Gruba Özgü Bir Ayrıcalık Değil

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, modernizasyonu gerçekleştirmiş olanların, modernizasyon köprüsünü yıkmaması, diğer ülkelerin modernizasyon yolunu kesmemesi, farklı bir modernizasyon yolu seçen diğer ülkelere baskı yapmaması, onları kontrol...

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, modernizasyonu gerçekleştirmiş olanların, modernizasyon köprüsünü yıkmaması, diğer ülkelerin modernizasyon yolunu kesmemesi, farklı bir modernizasyon yolu seçen diğer ülkelere baskı yapmaması, onları kontrol altına almaya veya durdurmaya çalışmaması gerektiğini söyledi.

Qin söz konusu açıklamayı Cuma günü "Çin'in Modernizasyonu ve Dünya" konulu Lanting Forumu'nun açılış törenindeki konuşmasında yaptı.

Çin'in tüm ülkelerin kalkınma hakkını daha büyük bir azimle savunacağını vurgulayan Qin, modernizasyonun, her ülkenin vazgeçilmez bir hakkı olduğunu, küçük bir gruba özgü bir ayrıcalık olmadığını dile getirdi.

Çin'in büyük güç rekabetine girme gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Qin, "Güçlü şekilde savunduğumuz şey, kendi kalkınma çıkarlarımız ve Çin halkının daha iyi bir hayat arama hakkıdır" dedi.

Qin, Çin'in diğer ülkelerin halklarının seçtiği modernizasyon yoluna saygı duyduğunu ve ideolojik cepheleşme ve yeni bir Soğuk Savaş yaratma çabalarına, başkalarının iç işlerine karışılmasına ve birilerinin iradesinin diğerlerine dayatılmasına karşı çıktığını belirtti.

Qin, Çin'in küreselleşmenin doğru yönüne bağlılığını sürdürdüğünü, duvar ve bariyerler inşa etme, ayrıştırma ve tedarik zincirlerini bozma çabalarına karşı çıktığını ve tek taraflı yaptırımları ve maksimum baskıları reddettiğini ifade etti.

Qin, Çin'in sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz şekilde işlev göstermesini sağlayarak tüm ülkelerinin ekonomik küreselleşmesi ve modernizasyonunun, birbiriyle ardışık ve birbirini tamamlayacak şekilde ilerlemesi için elinden gelen her şeyi yaptığını dile getirdi.