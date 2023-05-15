Çin Dışişleri Bakanı, Macar Mevkidaşı ile Görüştü

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, yaklaşan Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) Fuarı'na katılmak üzere Çin'e gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Beijing'de bir araya geldi.

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, yaklaşan Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) Fuarı'na katılmak üzere Çin'e gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Beijing'de bir araya geldi.

Pazartesi günü gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yapan Qin, Çin ve Macaristan'ın zorluklara göğüs gerebilen iki iyi dost ve ortak olduğunu kaydederken, iki ülke liderlerinin ortak öncülüğünde ilişkilerde tarihin en iyi dönemine girildiğini söyledi.

Qin, Çin'in ikili ilişkileri stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften planlamaya, Macaristan ile üst düzey alışverişleri sürdürmeye, stratejik karşılıklı güveni derinleştirmeye, dostane ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini genişletmeye, kültürel ve halklar arası alışverişi artırmaya, birbirlerinin temel çıkarlarını ve fikirlerini destekleyerek çeşitli riskleri ve zorlukları ortaklaşa ele almaya istekli olduğunu söyledi.

Qin, Zhejiang eyaletine bağlı Ningbo'da düzenlenecek üçüncü CEEC Fuarı'ndaki tek onur konuğu ülkenin Macaristan olduğunu kaydetti. Bakan ayrıca Szijjarto liderliğindeki bir heyetin fuarın açılış törenine katılmak üzere ülkeye gelmesinin, Macaristan'ın Çin-Orta ve Doğu Avrupa işbirliğine verdiği desteği ve ikili ilişkilere verdiği büyük önemi tam olarak ortaya koyduğunu belirtti.

Qin, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'e yönelik nesnel ve doğru bir algı oluşturmasını ve Çin'e karşı olumlu ve gerçekçi bir politika izlemesini umduğunu da sözlerine ekledi.

Szijjarto, Macaristan'ın Çin'i stratejik bir ortak ve önemli bir kalkınma fırsatı olarak gördüğünü söyledi. Macaristan'ın Çin yatırımını memnuniyetle karşıladığını ve ülkeler arasındaki bağların zedelenmesine ve kopmasına karşı olduğunu söyleyen Szijjarto, ülkesinin Çin ile çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu belirtti. Macar bakan ayrıca Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğini ve AB-Çin ilişkilerinin gelişimini kesin olarak desteklediğini sözlerine ekledi.

İki taraf ayrıca Ukrayna ve diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.