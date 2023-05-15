Çin Dışişleri Bakanı, Macar Mevkidaşı ile Görüştü

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, yaklaşmakta olan Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) Fuarı'na katılmak üzere Çin'e gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 15 Mayıs 2023.