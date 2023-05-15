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Çin Dışişleri Bakanı, Macar Mevkidaşı ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı, Macar Mevkidaşı ile Görüştü

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BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, yaklaşmakta olan Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) Fuarı'na katılmak üzere Çin'e gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 15 Mayıs 2023.

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, yaklaşmakta olan Çin-Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) Fuarı'na katılmak üzere Çin'e gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 15 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Gao Jie/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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