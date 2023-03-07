Çin Dışişleri Bakanı: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Yüksek Kaliteli Bir Kamu Hizmetidir

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin (BRI) Çin tarafından başlatılan ve tüm ortaklarıyla birlikte inşa edilen, tüm dünyaya yarar sağlayan yüksek kaliteli bir kamu hizmeti olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin (BRI) Çin tarafından başlatılan ve tüm ortaklarıyla birlikte inşa edilen, tüm dünyaya yarar sağlayan yüksek kaliteli bir kamu hizmeti olduğunu söyledi.

Salı günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumu sırasında bir basın toplantısında konuşan Qin, dünya ülkelerinin dörtte üçünden fazlasının ve 32 uluslararası örgütün BRI'ye katıldığını kaydetti.

Qin, BRI'nin son on yılda neredeyse bir trilyon ABD doları yatırım getirdiğini, 3.000'den fazla işbirliği projesi kurduğunu, Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerde 420.000 civarında istihdam yarattığını ve neredeyse 40 milyon insanın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

BRI'nin borç tuzağı kurduğuna dair iddialara cevap olarak Qin, sözde borç tuzaklarını kurmakla suçlanması gerekenin asla Çin olmadığını belirterek çok taraflı finans kuruluşları ve ticari kredi verenlerin gelişmekte olan ülkelerin kamu borçlarının yüzde 80'inden fazlasına sahip olduğuna dair verileri hatırlattı.

Çin'in bu sene üçüncü Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu'na ev sahipliği yapacağını kaydeden Qin, Çin'in bu etkinliği bir fırsat olarak görüp, Kuşak ve Yol işbirliğinden daha verimli sonuçlar almak için tüm taraflarla birlikte çalışacağını söyledi.