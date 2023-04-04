Çin Dışişleri Bakanı: Küresel Göç Yönetimi İyileştirilmeli

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino ile bir araya gelerek gelecekte işbirliğinin daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino ile bir araya gelerek gelecekte işbirliğinin daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Pazartesi günü Beijing'deki görüşmelerinde, Vitorino'nun göreve geldiğinden bu yana yaptığı çalışmalardan övgüyle bahseden Qin, küresel göç yönetiminin iyileştirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Qin, "Uluslararası toplum göçmenlerin meşru hak ve menfaatlerini korumalı, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk vizyonunu desteklemeli, göçmenlere daha açık, kapsayıcı ve adil bir şekilde bakmalı ve ırk ayrımcılığı ve nefretin kışkırtılmasına karşı çıkmalı" dedi.

Qin ayrıca uluslararası toplumun çok taraflı işbirliğini sürdürmesi, diyalog ve istişareyi güçlendirmesi, göç örgütlerinin küresel göç yönetiminde öncü bir rol oynamalarını desteklemesi, Küresel Göç Mutabakatı'nı uygulaması ve güvenli, düzenli ve normal göçmen akışını teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Bakan, Çin'in Uluslararası Göç Örgütü'nü Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ne verdiği destek nedeniyle takdir ettiğini belirterek örgütün Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ne aktif katılımının memnuniyetle karşılandığını ve bunun küresel göç davasının gelişimine daha fazla katkıda bulunacağını söyledi.

Çin'in küresel göç yönetimindeki olumlu rolünü takdir ettiğini belirten Vitorino, Uluslararası Göç Örgütü'nün ırk ayrımcılığına karşı olduğunu, çok taraflılığa bağlı kaldığını ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni desteklediğini söyledi.

Vitorino ayrıca Uluslararası Göç Örgütü'nün Çin ile işbirliğini güçlendirmeye, Küresel Göç Mutabakatı'nı uygulamaya, Güney-Güney işbirliğini teşvik etmeye ve Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni gerçekleştirmek için ortak çaba sarf etmeye istekli olduğunu söyledi.