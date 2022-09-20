Çin Dışişleri Bakanı Küba ile Kalkınma Stratejilerinde Daha Güçlü Bir Uyum Çağrısında Bulundu

NEW YORK, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ile biraraya gelerek Beijing ile Havana arasındaki ikili ilişkileri överken, iki ülkenin kalkınma stratejilerinde daha güçlü bir uyum sağlanması gerektiğini vurguladı. İki diplomat arasındaki görüşme, devam eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumuna katılmak üzere geldikleri New York'ta gerçekleşti. Wang, Rodriguez'e Çin ve Küba'nın birbirine güvenen ve ortak bir kaderi paylaşan iyi birer dost, yoldaş ve kardeş ülkeler olduğunu söyledi. İki ülke liderlerinin iyi dostluklar kurduğunu ve yakın iletişimi sürdürdüğünü kaydeden Wang, Çin'in Küba ile iki ülkenin birliğini ve işbirliğini derinleştirmek ve özel dostane ilişkilerini iki liderin mutabakatı rehberliğinde pekiştirmek ve geliştirmek için çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Wang, Küba tarafına, temel çıkarlarını savunmada Çin'i sıkıca desteklediği için teşekkür etti ve aynı şekilde Çin'in de Küba'yı egemen bağımsızlığını savunmasında ve daha hızlı kalkınma ve yeniden canlanmasını sağlamasında sıkı bir şekilde desteklediğini söyledi. Wang, Çin'in, Küba'nın sosyalizmi inşa etme yolunda sürekli olarak yeni ve daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını belirtti. Wang, Çin ve Küba'nın kalkınma stratejilerini daha da uyumlu hale getirmesi gerektiğini belirterek, iki ülkenin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ilerletmekle ilgili işbirliğini istikrarlı bir şekilde geliştirmesini, tarım, turizm ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda işbirliğini genişletmesini ve iki ülke arasında yüksek seviyedeki siyasi karşılıklı güveni, pratik işbirliğinde daha fazla sonuç alacak hale getirmesini önerdi. Rodriguez ise, Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'ne tam bir başarı diledi. Rodriguez, Çin tarafına, Küba'nın haklı davasına verdiği sürekli destek, özellikle de Kovid-19 pandemisi ve diğer felaketler Küba'yı vurduğunda gösterilen dayanışma ve sağlanan yardım için teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Rodriguez, Küba'nın iki ülke liderleri arasında oluşturulan derin dostluk ve siyasi karşılıklı güvenden memnun olduğunu söyledi ve Havana'nın, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi gibi Çin tarafından gelen bir dizi önemli teklifi desteklediğini de sözlerine ekledi. Rodriguez, Küba'nın tek-Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmaya ve Çin'in Taiwan, Hong Kong ve Xinjiang ile ilgili konulardaki duruşunu sarsılmaz bir şekilde desteklemeye devam edeceğini belirterek, ülkesinin her türlü siyasi amaçlı Çin karşıtı hamleye karşı olduğunu söyledi. Wang, uluslararası durumun şu anda krizler ve kaosla dolu olduğunu, ancak iyiliğin kötülüğü yendiğini, birlikten kuvvet doğduğunu ve sebatın zafere yol açtığını belirtti. Wang, Çin'in insan toplumunun ilerlemesi için önlerindeki parlak geleceğe tam bir güven duyduğunu ve dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek, eşitlik ve adaleti desteklemek, küresel zorluklarla birlikte mücadele etmek ve ortak kalkınma ve refahı teşvik etmek için Küba ve diğer gelişmekte olan ülkelerle el ele vermeye istekli olduğunu ifade etti.