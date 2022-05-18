Çin Dışişleri Bakanı, Japonya'dan İkili İlişkileri Bozan Faktörleri Ortadan Kaldırmasını İstedi - Haberler

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Çarşamba günü, Japonya'yı Çin- Japonya ilişkilerine zarar veren rahatsızlıkları ortadan kaldırmaya ve zor elde edilen dostluklarını korumak için Çin ile birlikte çalışmaya çağırdı. Wang açıklamayı, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile yaptığı sanal görüşme sırasında yaptı. Dışişleri Bakanı Wang, iki ülke liderinin yeni dönemin şartlarını karşılayan bir ilişki kurma konusunda geçen yıl önemli bir uzlaşmaya vardığını hatırlattı. Wang, iki tarafı söz konusu uzlaşıyı bir rehber olarak takip etmeye ve diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıldönümü olan bu yılı, ikili ilişkilerin siyasi temelini sağlamlaştırmak ve iki halk arasında zor kazanılmış dostluğu sürdürmek ve geliştirmek için fırsat olarak görmeye çağırdı.

Japonya'nın Taiwan ile Çin'in temel çıkar ve büyük endişelerini ilgilendiren diğer konulardaki olumsuz adımları, son dönemde dikkat çekti. Wang, bu duruma karşılık olarak ikili ilişkilerde yıkıcı faktörlerin bir an önce ortadan kaldırılması çağrısında bulundu. Wang, Japon tarafını, bugüne kadar verdiği sözlere sadık olmaya, iki ülke arasındaki temel güvene bağlı kalmaya ve Çin-Japonya ilişkilerine zarar vermeye çalışan güçlerin başarılı olmasını önlemeye çağırdı. Japonya'nın ev sahipliğinde gelecek ay düzenlenecek ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan arasındaki "dörtlü mekanizma" zirvesine de değinen Wang, endişe ve tehlike arz eden şeyin, ABD lideri gelmeden önce bile, Japonya ve ABD'nin ortaklaşa Çin'in önünü keseceği argümanının şimdiden duyulmuş olması olduğunu ifade etti.

"Japonya ve ABD müttefikken, Çin ve Japonya arasında barış ve dostluk anlaşması var" diyen Wang, Japonya ve ABD arasındaki ikili işbirliğinin, Çin'in egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarına zarar vermek şöyle dursun, blok çatışmasını kışkırtmaması gerektiğini belirtti. Wang, "Japonya'nın başkaları için başını belaya sokmamasını ve komşularıyla karşı karşıya gelmekten kaçınmasını umuyoruz" dedi. Hayaşi ise geniş ortak çıkarları paylaşan Japonya ve Çin'in, işbirliği alanındaki büyük potansiyel ve beklentilerin keyfini çıkardığını ifade etti. Hayaşi, ülkesinin, diplomatik bağları normalleştirme, samimi iletişimi sürdürme, yanlış anlama ve yanlış muhakemeyi azaltma, hassas konuları düzgün şekilde ele alma ve siyasi karşılıklı güveni artırma yönündeki asıl hedefi devam ettirmek için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. İki taraf görüşmede ayrıca, ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleler üzerinde görüş alışverişinde bulundu ve iletişimi sürdürme konusunda anlaştı.

Xinhua / Güncel