Çin Dışişleri Bakanı: İsrail ve Filistin İçin Çıkış Yolu, Barış Görüşmelerinin Yeniden Başlaması

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang Çin'in hem İsrail'i hem de Filistin'i siyasi cesaret göstermeye ve barış görüşmelerini yeniden başlatmak için adımlar atmaya teşvik ettiğini ve bunun için uygun koşulları sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang Çin'in hem İsrail'i hem de Filistin'i siyasi cesaret göstermeye ve barış görüşmelerini yeniden başlatmak için adımlar atmaya teşvik ettiğini ve bunun için uygun koşulları sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Qin Pazartesi günü İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile yaptığı telefon görüşmesinde, Çin'in İsrail ile Filistin arasındaki mevcut gerilimden endişe duyduğunu ve şu anki önceliğin durumu kontrol altına almak ve çatışmanın tırmanmasını ve hatta kontrolden çıkmasını önlemek olduğunu söyledi.

Tüm tarafların sükuneti ve itidalini koruması, aşırı ve provokatif söz ve eylemlere son vermesi gerektiğini söyleyen Qin, temel çıkış yolunun barış görüşmelerini yeniden başlatmak ve "iki devletli çözümü" uygulamak olduğunu da sözlerine ekledi.

Qin, doğru olanı yapmak için hiçbir zaman geç olmadığını belirtti.

Qin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni ortaya koyduğunu ve Çin'in İsrail-Filistin sorununu çözmenin anahtarının ortak güvenlik vizyonunu desteklemekte yattığına inandığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in İsrail-Filistin meselesinde bencil çıkarları olmadığını ve yalnızca İsrail ile Filistin'in barış içinde bir arada var olmasını, bölgesel barış ve istikrarın korunmasını umduğunu söyledi.

Cohen ise İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü desteklemeye istekli olduğu için Çin'e teşekkür etti ve İsrail'in durumu yatıştırmaya kararlı olduğunu ancak sorunun kısa vadede çözülmesinin muhtemel olmadığını belirtti.

Cohen, İsrail'in Çin'in nüfuzuna önem verdiğini, İran'ın nükleer meselesine çok dikkat ettiğini ve Çin'den olumlu bir rol oynamasını beklediğini söyledi.

Qin, Suudi Arabistan ve İran'ın yakın zamanda diyalog yoluyla diplomatik ilişkileri yeniden tesis ederek farklılıkları diyalog yoluyla aşmanın iyi bir örneğini oluşturduğunu vurguladı.

Qin, tüm tarafların, diyalog ve uzlaşmayı ilerletmek, İran'ın nükleer sorununa ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı uygulamak ve Ortadoğu'da barış ve huzuru korumak için elverişli fırsatı yakalamasını umduğunu söyledi.

Her iki taraf da ikili ilişkilere önem verdiklerini belirtti.

Qin, Çin'in İsrail ile her düzeyde alışverişi güçlendirmeye, karşılıklı siyasi güveni artırmaya ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini teşvik etmeye istekli olduğunu söyledi.

Cohen, Kovid-19 pandemisinin ardından iki ülke arasındaki kültür, turizm ve diğer alanlardaki işbirliğinin tam olarak iyileşmesini dört gözle beklediğini ve ikili ilişkilerin gelişiminin yeni bir sürece girmesi için Çin ile yakın çalışmaya istekli olduğunu söyledi.