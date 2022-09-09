Çin Dışişleri Bakanı, İranlı Mevkidaşı ile Telefonda Görüştü

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Perşembe günü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Wang, iki ülke liderlerinin rehberliğinde Çin-İran ilişkilerinin çok yönlü ve kuvvetli bir gelişme ivmesi gösterdiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Wang, uluslararası durum nasıl değişirse değişsin Çin'in, İran ile ilişkilerini yolundan sapmadan geliştirmek, çeşitli alanlarda pratik ikili işbirliğini genişletmeye devam etmek, uluslararası ve bölgesel ilişkilerde İran ile koordinasyonu ve işbirliğini güçlendirmek ve Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklığında yeni ilerleme için gayret göstermek amacıyla iki ülkenin liderleri tarafından belirtilen talimatları izleyeceğini ifade etti.

Emir Abdullahiyan da Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'ne başarılar diledi ve Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Luding ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla Çin'e başsağlığı diledi. Emir Abdullahiyan, İran tarafının Çin ile üst düzey alışverişi sürdürmeyi, tarım gibi alanlarda pratik işbirliğini derinleştirmeyi, uluslararası ve bölgesel ilişkilerde iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeyi ve İran-Çin ilişkilerinin sürekli gelişimini teşvik etmeyi umduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı, İran tarafının Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından ileri sürülen Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni desteklediğini belirtti. Ayrıca, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın uygulanmasının yeniden başlatılmasına ilişkin müzakerelerdeki son ilerleme hakkında bilgi sunan Emir Abdullahiyan, "İran her zaman anlaşmaya varma konusunda kararlı, ancak ABD'nin zorbalık yoluyla kendi hedeflerine ulaşma girişimini kabul etmeyecek" dedi ve İran'ın, verdiği destek için Çin'e teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. Çin'in İran'ı meşru hak ve çıkarlarını koruma konusunda desteklemeye devam edeceğini belirten Wang, İran'ın değişikliklerle doğru şekilde başa çıkma, meşru ve yasal hak ve çıkarlarını sağlam bir şekilde koruma ve uluslararası ahlaki üstünlüğü sürdürme bilgeliğine sahip olduğuna dair inancını ifade etti.