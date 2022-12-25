Çin Dışişleri Bakanı ile Singapurlu Mevkidaşı Telefonda Görüştü

BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cumartesi günü, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile telefonda görüştü.

Wang, Balakrishnan'ın talebiyle gerçekleşen görüşmede, Cin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong'un üç yıl aradan sonra Bangkok'ta yüz yüze görüşerek ikili ilişkiler için stratejik rehberlik sunduklarını hatırlattı.

Wang, dünyanın bölgesel istikrarsızlık ve belirsizlik açılarından bir kargaşa ve geçiş dönemine girdiği bir zamanda Çin ve Singapur'un güçlüklere birlikte karşı koymak için iletişim ve koordinasyonu güçlendirdiklerini ve bu sayede sadece kendi çıkarlarını korumakla kalmayıp bölgelerinde ve ötesinde istikrar sağlayıcı önemli bir faktör haline geldiklerini söyledi.

Wang, "Bu yılın sonunda başarılı deneyimimizi birlikte gözden geçirerek ikili ilişkilerimizin güçlü bir şekilde gelişimine yeni bir ivme kazandırmaya devam etmeliyiz" dedi.

Balakrishnan da Çin ile Singapur arasındaki üst düzeyli görüş alışverişinden övgüyle bahsederek iki taraf arasındaki önemli mutabakat ve işbirliğinin sonuçlarının kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

Singapurlu bakan, Singapur ile Beijing arasında yakında yeniden açılacak doğrudan uçuşların iki taraf arasındaki personel değişimini daha da kolaylaştıracağına dikkat çekti.

Balakrishnan, iki taraf arasındaki üst düzey etkileşimlerin bir sonraki safhasına hazırlanmak ve ikili ilişkilerin daha da gelişimine yönelik çaba göstermek için Çin ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Balakrishnan, Çin'in son üç yılda Kovid-19 pandemisi ile mücadelede önemli başarılar kazandığına ve Kovid-19'a karşı uluslararası işbirliğine muazzam katkılarda bulunduğuna işaret etti.

Çin'in güçlü bir liderlik sistemine, güçlü bir araştırma geliştirme kapasitesine ve güçlü bir sağlık sistemine sahip olduğunu ve bunların yeni güçlükleri aşmada ve hızlandırılmış bir ekonomik ve sosyal toparlanma gerçekleştirmesinde Çin'e yardımcı olacağını belirten Balakrishnan, Singapur'un buna tam olarak inandığını ve Çin ile birlik ve işbirliğini kardeşlik ruhuyla güçlendirmeye istekli olduğunu sözlerine ekledi.

Wang, Çin'de pandemi ile savaşta gelinen mevcut durum hakkında Balakrishnan'a bilgi verdi ve Çin Komünist Partisi'nin ve Çin hükümetinin değişmez yönetim felsefesinin, "önce insan, önce yaşam" olduğunun altını çizdi.

Wang, Çin halkının her türden "fırtına ve dalga" karşısında ayakta kalarak bunların üstesinden geldiğini ve pandemiye karşı savaşında da mutlaka nihai zaferi elde edeceğini söyledi.

Çin'in diğer ülkelerde personel değişimini kolaylaştırmaya devam edeceğini belirten Wang, politika etkileriyle de birleşince birikmiş talebin ve diğer unsurların Çin ekonomisine güçlü bir yükseliş kazandıracağını ve bunun Çin'in Singapur ve diğer ülkelerle olan ortak faydaya dayalı işbirliği için bir nimet olacağını sözlerine ekledi.