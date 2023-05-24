Çin Dışişleri Bakanı, Hollandalı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 23 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ding Lin/Xinhua)