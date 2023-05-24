Çin Dışişleri Bakanı: Hollanda ile Ekonomik, Ticari ve Yatırım İşbirliğini Güçlendirmeye İstekliyiz

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in başkenti Beijing'de Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile görüştü.

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in başkenti Beijing'de Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile görüştü.

Salı günü gerçekleşen görüşmede Hollanda'nın Avrupa'daki önemli bir ortak olduğunu kaydeden Qin, Çin'in Hollanda ile ekonomik, ticari ve yatırım işbirliğini güçlendirmeye, kültürel ve halklar arası alışverişi derinleştirmeye ve silah kontrolü, siber güvenlik ve iklim değişikliği alanlarında çok taraflı iş birliğini ilerletmeye istekli olduğunu söyledi.

Çin'in pazar erişimini genişletmeye ve fikri mülkiyet hakları korumasını güçlendirmeye devam edeceğini söyleyen Qin, ülkesinin daha fazla Hollandalı şirketin Çin'deki yatırımlarını genişletmesini memnuniyetle karşıladığını da sözlerine ekledi. Qin, Hollanda'nın Çinli şirketler için adil, açık ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlayacağını umduğunu ifade etti.

Qin, Çin'in tedarik zincirlerinin kesilmesine ve engellenmesine karşı Hollanda ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Çin Dışişleri Bakanı, ülkesinin Avrupa'yı her zaman kapsamlı bir stratejik ortak olarak gördüğüne işaret ederek, Hollanda'nın Çin-Avrupa işbirliği için "geçiş kapısı" rolünü oynamaya devam edeceğini umduğunu ifade etti.

Hollanda'nın tek Çin politikasına bağlı olduğunu ifade eden Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra ise, pazar ilkelerini desteklemek ve tarım, yenilikler ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmek için ülkesinin Çin ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi. Hoekstra, Hollanda tarafının, Avrupa-Çin alışverişlerinin kolaylaştırıcısı olarak hizmet etmeye kararlı olduğunu belirtti.

Hoekstra, Hollanda'nın, Çin'in barış görüşmelerini ilerletme çabalarını takdir ettiğini ve Çin'in Ukrayna krizinin barışçıl çözümü adına yapıcı bir rol oynamasını umduğunu söyledi.

İki taraf ayrıca ortak ilgi alanına giren diğer uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.