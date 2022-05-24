Çin Dışişleri Bakanı, Guangzhou'da BM Yetkilisi ile Görüştü - Haberler

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Çin Dışişleri Bakanı, Guangzhou'da BM Yetkilisi ile Görüştü

Xinhua - Güncel
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Çin Dışişleri Bakanı, Guangzhou'da BM Yetkilisi ile Görüştü

GUANGZHOU, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile biraraya geldi, 23 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

GUANGZHOU, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile biraraya geldi, 23 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Guangzhou, Güncel, Haberler

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