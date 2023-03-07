Çin Dışişleri Bakanı: Gençler Çin'in Sesini Açık ve Net Duyurmak İçin Üzerlerine Düşeni Yapmalı

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Salı günü yaptığı açıklamada Çin'deki gençlerin Çin'in sesini tüm dünyada açık ve net bir şekilde duyurmak için üzerlerine düşeni yapmalarını beklediğini söyledi.

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Salı günü yaptığı açıklamada Çin'deki gençlerin Çin'in sesini tüm dünyada açık ve net bir şekilde duyurmak için üzerlerine düşeni yapmalarını beklediğini söyledi.

Çin'in ulusal yasama organının devam eden yıllık oturumu sırasında basın toplantısı düzenleyen Qin, Çin'deki gençlerin dünyanın gözünün içine bakma, dünyayla eşit koşullarda diyalog kurma ve seslerini duyurma konusunda öz güvene sahip olmasını beklediğini vurguladı.

İnsanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk kurma konusunda gençlerin, cesaret ve azimle ileri gitmeleri gerektiğini kaydeden Qin, gençlere girişimci olma çağrısında bulundu.

Gençlerden açık fikirli olmalarını da isteyen bakan, gençlerin alışveriş ve karşılıklı öğrenme yoluyla birbirlerinin gücünden yararlanacağı şeklindeki umudunu dile getirdi.

Qin, "Bu süreçte, Çin hikayelerinin iyi birer anlatıcıları ve Çin kültürünün elçileri olabilirsiniz" diye konuştu.