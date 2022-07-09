Çin Dışişleri Bakanı, G20 Toplantısında Gerçek Çok Taraflılık ve Kazan-kazan İşbirliği Çağrısı Yaptı

BALİ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cuma günü yaptığı açıklamada, G20 çerçevesinde gerçek çok taraflılığın desteklenmesi, kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğinin yürütülmesi ile kapsayıcılık ve bağlanabilirlik ilkelerine ulaşılması çağrısında bulundu. Wang açıklamayı, Endonezya'nın tatil beldesi Bali'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki konuşması sırasında yaptı. Bakan, G20 üyelerinin karşılıklı saygı ve eşit koşullarda müzakere edebilen ortaklar olması gerektiğini belirtti. Üye ülkelerin, birarada barış içinde yaşayan ve kazan kazan anlayışına dayalı işbirliği yapan ortaklar olması gerektiğini söyleyen Wang, G20 üyelerinin açıklık, kapsayıcılık ve bağlanabilirlik açısından da ortak olmaları gerektiğini vurguladı. Wang, G20 üyelerinin küresel ekonomide kapsayıcı bir toparlanma ve büyüme sağlamak için makroekonomik politikalar üzerindeki koordinasyonlarını güçlendirmeleri gerektiğini bildirdi.

Söz konusu ülkelerin, küresel enflasyonun yarattığı baskıyı hafifletmek için istikrarlı uluslararası tedarik zincirlerini birlikte korumaları gerektiğini söyleyen Wang, açık, şeffaf ve ayrımcılık karşıtı bir uluslararası ticaret ortamını teşvik etmek için çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi için çağrı yaptı. Bakan ayrıca, G20 üyelerini yoksulluğun giderilmesi, Kovid-19 ile mücadele, altyapı ve yeşil kalkınma alanlarında kalkınmaya öncelik verme ve işbirliğini ilerletmeye de çağırdı. Wang konuşmasında, Çin'in Ukrayna sorununda barış müzakerelerini teşvik etmeye ve diyaloğu desteklemeye devam edeceğini ve her zaman barışın yanında duracağını vurguladı. Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ise çok taraflılığı korumanın ve etkili bir işbirliği gerçekleştirmenin küresel güçlükleri aşmanın tek yolu olduğunu söyledi.

Marsudi, dışişleri bakanları toplantısıyla, bütün G20 üyelerinin iletişim için köprüler kurmaları, barış ve adalete sadık kalmaları, dostluk ve işbirliğini desteklemeleri, ayrıca tek taraflılık ve izolasyona karşı çıkmalarının beklendiğini belirtti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de çok taraflılığın bir seçenek değil, zorunluluk olduğunun altını çizerek, ülkelerin, acil zorluklarla daha iyi başa çıkmak için çok taraflılığı eylemlerle tam olarak uygulayacaklarına, ayrıca bağlanabilirliği, açıklığı ve kapsayıcılığı teşvik edeceklerine yönelik umudunu dile getirdi. G20 üyeleri toplantıda, ateşkesin sağlanması ve düşmanlıkların durdurulması, pandemi sonrası ekonomik toparlanma, sanayi ve tedarik zincirleri ile gıda ve enerji güvenliği gibi konuları ele alırken, G20'nin önemli rolüne tam anlamıyla sahip çıkmanın, çok taraflılığı güçlendirmenin, güven açığını azaltmanın ve küresel bölünmeleri önlemenin gerekli olduğu konusunda görüş birliğine vardı. Wang, Myanmar, Tayland, Filipinler, Endonezya ve Malezya'yı kapsayan Asya turunda bulunuyor.

Xinhua / Güncel