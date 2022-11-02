Çin Dışişleri Bakanı, Fransız Mevkidaşı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Salı günü, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir telefon görüşmesi yaptı.

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Salı günü, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin başarılı toplantısına dikkat çeken Wang, Xi Jinping'in 20. ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak oybirliğiyle seçilmesinin beklentileri karşıladığını, bunun halkın ortak arzusu olduğunu ve Çin gibi dev bir geminin rotasında kalmasını, rüzgarı arkasına almasını ve dalgaları aşmasını sağlayacağını söyledi.

Wang, kongrenin Çin'in gelecekteki gelişimi için bir plan hazırladığını ve değişken bir dünyaya önemli bir netlik enjekte ettiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı, kongrede, Çin'in barışa dayalı bağımsız dış politikası ile dünya barışını koruma ve küresel zorlukların ele alınmasında uluslararası topluma güçlü pozitif enerji sunacak ortak kalkınmayı teşvik etme taahhüdünün teyit edildiğini kaydetti.

Wang, Çin'in Fransa ve Avrupa'ya yönelik politikasında süreklilik ve istikrarı koruduğunu, Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığını ilerletmeye, Çin ile Fransa arasındaki stratejik koordinasyon ve işbirliğini derinleştirmeye devam etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Wang Yi, Çin ve Fransa'nın, ikili ilişkiler için yeni fırsatlar yaratmak amacıyla iki ülke arasında çeşitli alanlarda üst düzey alışverişleri ve işbirliğini birlikte planlamaları ve tasarlamaları gerektiğini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ise Fransa ve Çin'in dünya barışını ve istikrarını birlikte korumak için her zaman karşılıklı güven ve işbirliğini sürdürdüklerini belirtti.

Colonna, Fransa'nın, ortak çıkarları geliştirmek ve ortak zorlukların üstesinden gelmek için Çin ile daha yakın üst düzey fikir alışverişlerinde bulunmayı ve derinlemesine iletişim kurmayı umduğunu ifade etti.

İki taraf ayrıca Ukrayna, Kore Yarımadası'ndaki durum ve ortak kaygı duyulan diğer başlıklar hakkında görüş alışverişinde bulundu.