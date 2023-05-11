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Çin Dışişleri Bakanı, Fransız Mevkidaşı ile Paris'te Bir Araya Geldi

Çin Dışişleri Bakanı, Fransız Mevkidaşı ile Paris'te Bir Araya Geldi

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PARİS, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang (solda), Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi, 10 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

PARİS, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang (solda), Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi, 10 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Paris Güncel Haberler

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