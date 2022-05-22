Çin Dışişleri Bakanı Fransa'nın Yeni Avrupa ve Dışişleri Bakanı'nı Kutladı - Haberler

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cumartesi günü, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı olarak göreve başlaması nedeniyle Catherine Colonna'ya bir tebrik mesajı gönderdi. Wang mesajında hem Çin hem de Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve bağımsız büyük ülkeler olduğunu söyledi. Çin Dışişleri Bakanı, son beş yılda, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının stratejik rehberliğinde, Çin-Fransa ilişkilerinin çeşitli alanlardaki verimli alışverişler ve işbirliği sayesinde sağlam ve istikrarlı şekilde gelişme kaydettiğini söyledi.

Bakan Wang, şu anda uluslararası vaziyetin derin ve karmaşık değişiklikler sürecinden geçtiğini belirterek, Çin'in iki ülke ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini vurguladı. Wang, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının geçtiğimiz günlerde, Çin-Fransa ilişkilerini geliştirecek rotayı çizen başarılı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Wang, iki ülkenin liderlerinin görüş birliğine vardığı konuların ortaklaşa hayata geçirilmesi amacıyla Colonna ile iyi bir çalışma ilişkisi kurmak ve Çin-Fransa ilişkilerinin gelişimine sürekli olarak yeni katkılarda bulunmak için önemli uluslararası ve bölgesel konularda yakın iletişimi sürdürmek istediğini söyledi.

Xinhua / Güncel