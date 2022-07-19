Çin Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Danışmanıyla Telefonda Görüştü

Wang Yi, Ukrayna krizinin etkilerinin gıda ve enerji sıkıntılarına yol açtığını ve bunun da beraberinde küresel toparlanmanın yanı sıra barış ve istikrar konularında da güçlük ve riskler getirdiğini belirtti. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni ileri sürdüğüne işaret eden Wang, Çin'in bu inisiyatiflerin uygulanmasında Fransa ile iletişimi güçlendirmeye istekli olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne ile bir telefon görüşmesi yaptı. Wang, Çin ve Fransa cumhurbaşkanlarının Macron'un yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yaptıkları başarılı telefon görüşmesinin, Çin-Fransa ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimine stratejik bir rehberlik sunduğunu ve yeni bir ivme kazandırdığını söyledi. İki cumhurbaşkanının vardığı önemli mutabakatı iki tarafın da hızlı bir şekilde uygulamaya koyduğuna ve bu sayede ikili ilişkilerin güçlü bir başlangıç yaptığına işaret eden Wang Çin'in, Çin ile Fransa arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha fazla dinamik gelişimi için Fransa ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Bonne ise Fransa'nın Çin ile üst düzeyde görüş alışverişini muhafaza etmeye büyük önem verdiğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin-Fransa dostluğuna sıkı bir şekilde bağlı ve ikili kapsamlı stratejik ortaklığı yeni seviyelere taşımayı umuyor. Bonne, Fransa'nın havacılık, tarım, gıda, enerji ve halklar arası alışveriş gibi alanlarda Çin ile pratik işbirliğini derinleştirmeye, biyo-çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere küresel konularda koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu ve iki ülke arasında yakın bir tarihte yeni tur bir stratejik diyalog başlatılmasını büyük bir istekle beklediğini söyledi. Bonne, Avrupa kıtasında yeniden alevlenen savaş ateşinin, Avrupa'nın toparlanma ve kalkınmasına büyük bir darbe indirdiğini söyledi. Bonne'a göre Fransa ve Çin gibi Avrupa ve Çin de barış, istikrar ve kalkınmaya gönülden bağlılar ve diğer yandan da uluslararası hukuka saygı duyulması ve egemenliğin korunması gibi önemli kavramlara sadıklar. Bonne, Fransa'nın Çin'in gıda ve enerji güvenliği konusunda oynadığı olumlu rolü takdir ettiğini ve Çin ile arasındaki stratejik koordinasyona büyük önem verdiğini söyledi. Bonne, Fransa'nın Çin ile birlikte, büyük ülkelerin sorumluluğunu birlikte göstermeye, erken bir ateşkes için çalışmaya ve Ukrayna krizinin kırılgan ve az gelişmemiş ülkeler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri asgariye indirmek için çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Wang, Çin ile Fransa'nın çok kutuplu bir dünyaya giden süreçte istikrarın korunması için çalışan iki önemli güç olduğunu söyledi. Wang, tek yanlılığın ve orman kanunlarının yükselişe geçtiği çalkantılı bir uluslararası arenada Çin'in sorumlu bir büyük ülke olarak merkezinde Birleşmiş Milletler bulunan uluslararası sistemin, uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzenin ve uluslararası ilişkileri BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine dayalı olarak yöneten temel normların devam ettirilmesi ilkesine her zaman bağlı olduğunu söyledi. Wang, Çin'in Fransa ile işbirliğini güçlendirmeye ve barış, istikrar ve kalkınmanın korunması için üzerine düşen katkıları sunmaya hazır olduğunu belirtti. Ukrayna krizinin dünyanın istemediği bir şekilde uzama ve karmaşıklaşma trendine girdiğine işaret eden Wang Çin'in en başından beri barış görüşmelerine katkıda bulunulmasına bağlı olduğunu ve ateşkes ve düşmanlıkların sonlandırılması için yapıcı bir rol oynamak amacıyla elinden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğinin altını çizdi.

Çin'in Cumhurbaşkanı Macron'un aktif aracılık çabalarını takdir ettiğini belirten Wang, Çin'in Fransa'nın büyük bir Avrupa ülkesi olarak barışın yeniden tesisinde eşsiz ve önemli bir rol oynamaya devam edeceğine inandığını ve bunu desteklediğini söyledi. Wang, Ukrayna krizinin etkilerinin gıda ve enerji sıkıntılarına yol açtığını ve bunun da beraberinde küresel toparlanmanın yanı sıra barış ve istikrar konularında da güçlük ve riskler getirdiğini belirtti. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni ileri sürdüğüne işaret eden Wang, Çin'in bu inisiyatiflerin uygulanmasında Fransa ile iletişimi güçlendirmeye istekli olduğunu söyledi. Wang, Çin'in G20 dışişleri bakanları toplantısında küresel gıda güvenliği konusunda işbirliği inisiyatifi de önerdiğini, bunun Fransa'nın önerdiği daha fazla uluslararası mutabakat sağlanması çabasını güden Gıda ve Tarım Dayanıklılık İnisiyatifi'ni çağrıştırdığını belirtti.

Wang, Avrupa Birliği içinde büyük bir ülke ve Avrupa üçlü grubunun bir üyesi olarak Fransa'nın Çin-AB ilişkilerinin sağlam ve sorunsuz gelişiminde olumlu bir rol oynayacağından, olumlu Çin-AB işbirliği listesini büyütmeye devam edeceğinden ve enerji güvenliği, karbon pazarı ve yeşil finans gibi yeni işbirliği öncelikleri yaratacağından umutlu olduğunu ifade etti. Wang ayrıca iki tarafın, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 27. Taraflar Konferansı'nın (COP27) ve Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik 15. Taraflar Konferansı'nın (COP15) ikinci safhasının başarısı için katkıda bulunacaklarını umduğunu sözlerine ekledi. Bonne karşılıklı fayda ilkesine dayalı AB-Çin işbirliğini aktif bir şekilde desteklemeye devam etmeye istekli olduğunu vurguladı ve NATO'nun kurulduğu tarihteki coğrafi konuma bağlı kalmaya devam edeceğini ve Asya-Pasifik bölgesine genişleme niyetinin olmadığını ve genişlemeyeceğini söyledi.

Xinhua / Güncel