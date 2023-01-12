Çin Dışişleri Bakanı, Etiyopya'daki Afrika Cdc Genel Merkez Projesinin Törenine Katıldı Güncel Haberler ADDİS ABABA, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang (önde sağda) ve Afrika Birliği (AU) Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat (önde solda), Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın güneyinde yer alan banliyösünde Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC) genel... ADDİS ABABA, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang (önde sağda) ve Afrika Birliği (AU) Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat (önde solda), Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın güneyinde yer alan banliyösünde Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC) genel merkez projesinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı, 11 Ocak 2023. (Fotoğraf: Dong Jianghui/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Etiyopya Afrika Güncel Haberler

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