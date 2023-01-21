Çin Dışişleri Bakanı Endonezyalı Mevkidaşı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Cuma günü Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile bir telefon görüşmesi yaptı.

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Cuma günü Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Qin, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) önemli bir üyesi olarak Endonezya'nın Kuşak ve Yol işbirliğinin de önemli bir ortağı olduğunu kaydetti.

Çinli diplomat, Çin-Endonezya ilişkilerinin şu anda yeni gelişme fırsatlarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, iki ülkenin liderlerinin stratejik rehberliğini takip etmek ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Endonezya topluluğu oluşturmak için Marsudi ile çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Qin, Çin'in yüksek kalitedeki Çinli işletmeleri Endonezya'da yatırım yapmaya ve iş yapmaya teşvik ettiğini ve Endonezya'nın daha fazla güvenlik garantisi ve politika kolaylığı sağlamasını umduğunu söyledi.

Marsudi ise, Çin'in ikili ve çok taraflı seviyelerde Endonezya'nın önemli bir ortağı olduğunu, Endonezya'nın ikili ilişkilerin geliştirilmesini dört gözle beklediğini ve Çin ile alışverişi ve işbirliğini güçlendireceğini söyledi.

Endonezya'nın Çin projelerinin ve personelinin güvenliğini çok önemsediğini ve bu güvenliği sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten Marsudi, Endonezya'nın, Çinli turistlerin mümkün olan en kısa sürede ülkesine gelmelerini memnuniyetle karşılayacağını sözlerine ekledi.

Marsudi, bu yıl ASEAN başkanlığını yürüten Endonezya'nın, kendisini ASEAN-Çin ilişkilerinin gelişimini desteklemeye adanacağını ve Çin'den sürekli destek beklediğini söyledi.

Qin, Çin'in, Endonezya'nın ASEAN'ın dönemsel başkanlığındaki çalışmalarını tam olarak desteklediğini ve Endonezya'nın ortak bir gelecek ve Doğu Asya işbirliği ile ASEAN topluluğunun daha fazla kalkınmasını sağlamadaki liderliğini yansıtacağına inandığını söyledi.