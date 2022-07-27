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Çin Dışişleri Bakanı Endonezyalı Bakanlarla Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Endonezyalı Bakanlarla Görüştü

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya Çin ziyareti sırasında eşlik eden Endonezya'nın Çin ile İşbirliği Koordinatörü ve Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan ve Endonezya Dışişleri Bakanı...

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BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya Çin ziyareti sırasında eşlik eden Endonezya'nın Çin ile İşbirliği Koordinatörü ve Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüştü. Wang, Cumhurbaşkanı Widodo'nun, Beijing Kış Olimpiyat Oyunları'ndan sonra Çin'in konuk ettiği ilk devlet lideri olduğunu söyleyerek bunun Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Widodo arasındaki karşılıklı güven ve dostluğun yanı sıra Çin'in Çin-Endonezya ilişkilerine verdiği büyük önem hakkında çok şey ifade ettiğini belirtti. Wang, Çin'in Endonezya'nın G20 Başkanlığını ve gelecek yılki ASEAN başkanlığını desteklediğini ve Endonezya'nın "BRICS Plus" işbirliğine aktif katılımının devam etmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Luhut ve Retno da Endonezya tarafının Cumhurbaşkanı Widodo'nun bu ziyaretini ikili ilişkileri daha da geliştirmek ve Çin ile dostane işbirliğini çeşitli alanlarda derinleştirmek için bir fırsat olarak görmeyi umduğunu bildirdi.

Xinhua / Güncel

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