Çin Dışişleri Bakanı Endonezya Koordinasyon Bakanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Perşembe günü Endonezya'nın Çin ile İşbirliği Koordinatörü ve Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan ile bir telefon görüşmesi yaptı.

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Perşembe günü Endonezya'nın Çin ile İşbirliği Koordinatörü ve Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Luhut görüşmede, önce Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e en içten saygılarını iletti ve Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin tam başarısından dolayı bir kez daha kutladı.

Luhut, Endonezya'nın G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Bali'deki hazırlıkları hakkında bilgi verdi ve dünyanın benzeri görülmemiş jeopolitik ve zayıf ekonomik toparlanma zorluklarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, Çin'in rolü ve işbirliğinin çok önemli olduğuna işaret etti.

Bakan Luhut, Endonezya'nın bu zirveyi başarılı kılmak ve dünya barışını, huzurunu ve kalkınmasını birlikte korumak için Çin ile yakın işbirliği içinde olmayı beklediğini kaydetti.

Wang da, Xi'nin Widodo'ya içten saygılarını iletti ve ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nde elde edilen önemli sonuçları ve bunun geniş kapsamlı önemini anlattı.

Wang, Xi'nin önderliğinde Çin'in, çalkantılı dünya için önemli bir istikrar ve pozitif enerji sağlayarak, Çin'e özgü sosyalizm yolunda kararlılıkla ilerleyeceğini vurguladı.

Wang, gelişmekte olan iki büyük ülke ve komşu olarak Çin'in, iki devlet başkanının belirlediği ortak bir geleceğe sahip Çin-Endonezya topluluğunu inşa etme genel yönüne uygun olarak dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmek için Endonezya ile çalışmaya hazır olduğunu ve bölgesel ve dünya barışı ile kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Wang, Çin'in Endonezya'yı G20 dönem başkanı olarak başarılı bir zirveye ev sahipliği yapma görevini yerine getirmesi ve zirveyi konumlanmasına odaklanmaya teşvik etmesi, makroekonomik politika koordinasyonunu güçlendirmesi ve dünyanın ekonomik gerilemesi ve düzensiz küresel yönetişim gibi ciddi zorluklarla ortaklaşa başa çıkması konusunda kararlı bir şekilde destekleyeceğinin altını çizdi.