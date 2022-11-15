Çin Dışişleri Bakanı, Endonezya'daki Xi-Biden Görüşmesinin Detaylarını Açıkladı

BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü Endonezya'da Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında yakından izlenen görüşme hakkında medyaya bilgi verdi ve gazetecilerin konu hakkındaki sorularını yanıtladı.

BALİ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü Endonezya'da Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında yakından izlenen görüşme hakkında medyaya bilgi verdi ve gazetecilerin konu hakkındaki sorularını yanıtladı.

Wang, Endonezya'nın tatil adası Bali'de düzenlenen G20 zirvesi öncesinde Pazartesi günü erken saatlerde Xi ile Biden arasında yapılan yüz yüze görüşmede, iki liderin Çin-ABD ilişkilerini ilgilendiren önemli konularda ve küresel barış ve kalkınma umutlarına dair samimi, derin, yapıcı ve stratejik iletişim kurduğunu söyledi.

Toplantının büyük önemine dikkat çeken Wang, bunun Çin ve ABD liderleri arasında üç yıl sonra ilk yüz yüze görüşme olduğunu ve Biden'ın ABD Başkanı olmasından bu yana Xi ile ilk yüz yüze görüşme olduğunu ayrıca Çin ve ABD'nin bu yıl kendi ana gündemlerini yerine getirmelerinin ardından iki ülkenin üst düzey liderleri arasındaki ilk etkileşim olduğunu belirtti.

Xi ile Biden arasındaki derin iletişime dikkat çeken Wang, görüşmenin daha önce kararlaştırılandan daha uzun olacak şekilde üç saatten fazla sürdüğünü ve iki lider arasındaki görüş alışverişinin kapsamlı, derin, samimi, yapıcı ve stratejik olduğunu söyledi.

Görüşmenin zengin içeriğine dikkat çeken Wang, iki liderin beş başlıkta görüşme gerçekleştirdiğini söyledi: Kendi ülkelerinin iç ve dış politikaları, Çin-ABD ilişkileri, Taiwan sorunu, çeşitli alanlarda diyalog ve işbirliği ve Çin-ABD ilişkilerinin en önemli yönlerini kapsayan, halihazırdaki en acil bölgesel ve küresel sorunlar.

Wang toplantıyı gelecek için bir rehber olarak nitelendirerek, iki liderin görüşmelerinde rotayı belirlediklerini ve Çin-ABD ilişkileri için planlar yaptıklarını söyledi.

Wang, toplantıda Xi'nin, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin önemli sonuçlarını ve büyük önemini açıkladığını ve ÇKP'nin ve Çin hükümetinin iç ve dış politikalarının açık ve şeffaf olduğunu ve açıkça ifade edilmiş, şeffaf stratejik niyetler ve büyük süreklilik ve istikrar taşıdığını vurguladığını söyledi.

Wang, toplantının sadece büyük pratik önem taşımakla kalmadığını, aynı zamanda bundan sonraki aşamada ve daha da uzun vadede Çin-ABD ilişkileri üzerinde önemli ve geniş kapsamlı bir etkiye sahip olacağını söyledi.

Wang, Biden'ın Taiwan sorunuyla ilgili ABD'nin tek Çin politikasına bağlı olduğu, "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklemediği, "iki Çin"i veya "bir Çin, bir Taiwan"ı desteklemediği ve Taiwan sorununu Çin'i kontrol altına almak için bir araç olarak kullanmaya çalışmadığı şeklindeki sözlerine özellikle değindi.

Wang, görüşme sırasında, iki liderin düzenli teması sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını ve kendi diplomatik ekiplerinin görüşme sırasında varılan ortak anlayışları uygulamak için stratejik iletişimi sürdürmeleri konusunda anlaştıklarını kaydetti.