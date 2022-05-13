Çin Dışişleri Bakanı, Danimarkalı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Perşembe günü Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile telefon görüşmesi yaptı. Kofod, Danimarka ve Çin'in geniş ortak çıkarları olduğunu ve iki ülkenin güçlü ikili ilişkilere sahip olduğunu belirtti. Ülkesinin Danimarka ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığa büyük önem verdiğini söyleyen Kofod, Yeşil Çin-Danimarka Ortak Programı'na ilişkin müzakereleri ilerleterek, en kısa sürede uzlaşma sağlanmasını umduğunu dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanı ise Çin ve Danimarka'nın, karşılıklı saygıya dayalı ortak çıkarlar peşinde olduğunu, farklılıkları doğru şekilde ele aldığını ve ikili ilişkilerin gelişmesinde sağlam bir ivme sağladığını belirtti. Wang, Çin tarafının Çin-Danimarka ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişmeye devam etmesi için Danimarka tarafıyla birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi. Wang, iki ülke arasında gelecekte yapacak işbirliğinde geniş anlamda başarılar elde edilmesi için, iki tarafı da Yeşil Çin-Danimarka Ortak Programı üzerinde mümkün olan en kısa sürede anlaşma sağlamaya teşvik etmeye istekli olduğunu belirtti.

İki taraf görüşmede ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Danimarka Dışişleri Bakanı, ülkesinin konuya ilişkin tutumunu ayrıntılı şekilde anlatırken, Çin'in, çatışmaların uzun süre devam ederek, insani bir felakete dönüşmesini önlemek için nüfuzunu kullanmasını umduğunu belirtti. Kofod, Danimarka'nın ateşkes çabalarının sürdürülmesinin yanı sıra barış müzakerelerinin desteklenmesi çerçevesinde Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Wang de, her türlü uluslararası ve bölgesel meselelerin çözümünde daima barış, hakikat ve gerçeğin yanında olan Çin'in, her konunun esasına göre bağımsız olarak sonuca vardığını vurguladı. Dışişleri Bakanı, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in de konuya ilişkin Çin'in konumu hakkında birçok kez önemli ve güvenilir açıklamalar yaptığını hatırlattı. Wang, Çin'in ne savaş ne de yaptırımların anlaşmazlıkları çözmede doğru yol olacağına inandığını belirtti. Çin'in çabalarının barış müzakerelerini teşvik etmeye odaklı olduğunu söyleyen Wang, Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların başlamasından bu yana ülkesinin, barış müzakerelerini ve gerilimin giderilmesini kendi yöntemleriyle desteklediğine işaret etti. Wang, Çin'in bu yönde çaba göstermeye devam edeceğini ve uluslararası toplumun barış müzakerelerini desteklemeye olanak sağlayan bütün çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Çin'in, Avrupa ülkelerinin Ukrayna konusunda çözülmesi gereken acil sorunlarını anladığını ifade eden Wang, şu anda en acil olan şeyin, bütün ülkeler için süresi uzayan ve yayılan çatışmaları önlemek, ateşkes sağlamak ve savaşı en kısa sürede durdurarak insani krizi hafifletmek için ortak çaba göstermek olduğunu söyledi. Wang, ilgili tarafların, sorunu çözme yönünde siyasi iradelerini göstermesi ve birbirlerinin meşru endişelerini giderme temelinde çözüm araması gerektiğini bildirdi. Wang, uluslararası toplumun Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereler için olumlu koşullar ve siyasi uzlaşma için gerekli ortamı yaratmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Xinhua / Güncel