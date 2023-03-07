Çin Dışişleri Bakanı: Çinli Diplomatlar Ana Vatanı Korumak İçin 'Çakal ve Kurtlara' Karşı Koymak Zorunda

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, ülkede sözde "savaşçı kurt" diplomasisinin benimsendiği iddialarını reddetti. Qin, Çin diplomasisinde nezaket ve iyi niyet eksikliği olmadığını ancak Çinli diplomatların ana vatanı korumak için "çakal veya kurtlara" doğrudan karşı koymaktan başka seçeneği olmadığını belirtti.

Çin'in ulusal yasama organının devam eden yıllık oturumu sırasında Salı günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Qin, "Sözde savaşçı kurt diplomasisi sadece bir söylem tuzağı" dedi.

Qin, bu terimi uydurup tuzak kuranların ya Çin ve ülke diplomasisi hakkında çok az şey bildiklerini ya da gerçekleri göz ardı ederek gizli bir gündeme sahip olduklarını söyledi.