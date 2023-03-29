Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Malezya Karşılıklı Yarar Sağlayan İşbirliğini Derinleştirmeli

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile bir araya geldi.

Qin Salı günü Beijing'de gerçekleşen görüşmede, hem Asya'daki gelişmekte olan ülkeler ve önemli yükselen ekonomiler hem de uluslararası sahnedeki yenilikçi güçler olarak Çin ve Malezya'nın karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini daha da derinleştirmesi gerektiğini söyledi. Qin ayrıca iki ülkenin dostluğunu pekiştirmesi, risk ve zorluklarla başa çıkmak için birlikte çalışması, küresel ve bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refaha daha fazla katkıda bulunmasının önemini vurguladı.

Çinli Bakan, her iki tarafı da kilit öneme sahip projeleri hızlandırmaya ve yeni enerjili araçları, dijital ekonomi, yarı iletkenler ve tarım gibi alanlarda daha fazla işbirliğini keşfetmeye çağırdı.

Zambry Abdul Kadir ise Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Çin'e yapacağı resmi ziyaretin iki ülke arasındaki dostluğu daha üst bir seviyeye taşıyacağını söyledi.

Malezyalı Bakan, ülkesinin bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa korumak ve ortak bir geleceğe sahip daha yakın bir Çin-ASEAN topluluğunu teşvik etmek için Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti.