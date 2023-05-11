Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Fransa Kültürler ve Medeniyetler Arasındaki Karşılıklı Saygıyı Desteklemeli

PARİS, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, harikulade medeniyetlere sahip iki kadim ülke olan Çin ve Fransa'nın, farklı kültürler ve medeniyetler arasındaki karşılıklı saygı ve kapsayıcılığı destekleme ve dünya genelinde barış tohumları ekme...

PARİS, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, harikulade medeniyetlere sahip iki kadim ülke olan Çin ve Fransa'nın, farklı kültürler ve medeniyetler arasındaki karşılıklı saygı ve kapsayıcılığı destekleme ve dünya genelinde barış tohumları ekme sorumluluğunu paylaştıklarını belirtti.

Qin söz konusu açıklamayı, Çarşamba günü Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile iki ülke arasındaki halklar arası etkileşimle ilgili üst düzey diyalog mekanizması konusunda müzakere ederken yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nisan ayında Çin'e yaptığı resmi ziyaret sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransız mevkidaşı, ikili ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarmak üzere Çin-Fransa diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümünü fırsat kabul ettiklerini açıklamıştı. Qin, bu çerçevede kültür, eğitim, bilim ve teknoloji gibi alanlarda karşılıklı etkileşim ve işbirliğinin yeniden başlatılacağını belirtti.

Qin, iki tarafı ülke liderlerinin vardığı uzlaşmayı sürdürmeye, halklar arası üst düzey etkileşim mekanizmasından istifade etmeye, halklar arasındaki etkileşimi daha da derinleştirmeye ve karşılıklı anlayışı ilerletmeye çağırdı.

Çinli bakan, iki tarafın spor, eğitim, dil, bilim, inovasyon ve turizm gibi alanlarda işbirliğini desteklemeye odaklanmasını tavsiye etti.

Qin, uluslararası arenadaki değişimler ve çalkantılarla karşı karşıya kalan iki ülkenin, farklı kültür ve medeniyetler arasındaki engel ve önyargıların ortadan kaldırılmasına yardım etmesi gerektiğini, Cumhurbaşkanı Xi'nin Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni önermesinin altında yatan asıl niyetin bu olduğunu ifade etti.

Colonna ise Çin tarafının önerilerine katıldığını belirterek, Fransa'nın halklar arası karşılıklı etkileşime büyük önem verdiğini söyledi.

Gelecek yılın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümü olacağını, ayrıca Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceğini hatırlatan Colonna, ülkesinin yıl dönümü kutlamaları için Çin ile birlikte çalışmaya ve turizm, spor ve diğer alanlardaki ikili işbirliğini daha da ilerletmeye hazır olduğunu belirtti.

Colonna, her ikisi de uzun bir tarihe ve muhteşem kültürlere sahip olan Fransa ve Çin'in kültürel miras, kültürel turizm, eğitim ve dil gibi konularda işbirliği yaparak kültürel etkileşimi güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Qin, Almanya ziyareti sonrasında Çarşamba günü Fransa'ya gitti. Buradaki görüşmelere her iki ülkenin ilgili kurumlarının başkanları da katıldı.