BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-ASEAN topluluğu inşa etmek üzere Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Asean Ortak Geleceğe Sahip Daha Yakın Bir Topluluk Kuracak

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-ASEAN topluluğu inşa etmek üzere Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı Pazartesi günü Beijing'de ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile görüşmesi sırasında yaptı.

Görüşme, Salı ve Çarşamba günleri Beijing'de düzenlenecek 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu öncesinde gerçekleşti.

Wang, Çin'in komşuluk diplomasisinde ASEAN'a her zaman yüksek öncelik verdiğini ve ASEAN'ın güvenip dayanabileceği bir stratejik ortak olmaya devam edeceğini kaydetti.

Bakan, Çin-ASEAN Fuarı'nı iki taraf arasındaki çok yönlü ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine yönelik büyük bir etkinlik haline getirmek üzere ülkesinin ASEAN ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Kao Kim Hourn ise son on yılda ASEAN ülkelerinin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nden büyük fayda sağladığını ve inisiyatife aktif şekilde katılmaya devam edeceklerini belirtti.