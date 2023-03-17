Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Ukrayna Krizinin Hafifletilmesinde Yapıcı Rol Oynamaya Devam Edecek

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in düşmanlıkları durdurmak, krizi hafifletmek ve Ukrayna ile Rusya arasındaki barışı yeniden tesis etmek için yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in düşmanlıkları durdurmak, krizi hafifletmek ve Ukrayna ile Rusya arasındaki barışı yeniden tesis etmek için yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Perşembe günü telefonda görüşen Qin, Çin-Ukrayna ilişkilerinin iki ülkenin 31 yıl önce diplomatik ilişkiler kurmasından bu yana gelişme ivmesini sürdürdüğünü söyledi.

Ukrayna'nın Çin ile karşılıklı saygı temelinde samimi ilişkiler kurma taahhüdünü ifade ettiğini ve Çin'in bunu takdir ettiğini söyleyen Qin, Çin'in ikili ilişkilerin uzun vadeli bir perspektiften sürdürülebilir ve istikrarlı gelişimini desteklemek için Ukrayna ile çalışmaya istekli olduğunu kaydetti.

Qin, Çin ile Ukrayna arasındaki pragmatik işbirliğinin sağlam bir temele ve büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve Çin modernizasyonunu gerçekleştirme sürecinin iki ülke arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği için daha büyük fırsatlar yaratacağını söyledi.

Çin'in sadece Ukrayna'nın önemli bir ortağı olmadığını, uluslararası ilişkilerde de vazgeçilmez bir rol oynadığını belirten Kuleba da, Çin'i Suudi Arabistan ile İran arasındaki yakınlaşmaya aracılık etmekte gösterdiği son başarısından dolayı tebrik etti.

Ukrayna'nın iki ülke ilişkilerine uzun vadeli bir perspektiften baktığını kaydeden Kuleba, Ukrayna'nın tek Çin ilkesine bağlı kalmaya, Çin'in toprak bütünlüğüne saygı göstermeye devam edeceğini ve karşılıklı güveni artırmayı ve çeşitli alanlarda Çin ile işbirliğini derinleştirmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Kuleba ayrıca Ukrayna krizindeki son gelişmeler ve barış görüşmelerinin geleceği hakkında bilgi verdi ve Çin'in Ukrayna'ya sağladığı insani yardımlar için teşekkürlerini iletti.

Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümü konusundaki tutumunun, ateşkesi teşvik etme ve çatışmaların durdurulmasındaki samimiyetini gösterdiğini belirten Kuleba, Ukrayna'nın Çin ile yakın iletişimini sürdürmeyi umduğunu da sözlerine ekledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği, yapılması gerekenlere ilişkin dört noktanın altını çizen Qin, Çin'in Ukrayna konusunda her zaman nesnel ve tarafsız bir duruşu savunduğunu, uluslararası toplumu barış görüşmeleri için koşullar yaratmaya çağırırken barış görüşmelerini ilerletmeyi taahhüt ettiğini söyledi.

Qin, Çin'in krizin tırmanmasından ve kontrolden çıkmasından endişe duyduğunu, tüm tarafların sakin ve rasyonel kalıp itidalli davranmasını ve mümkün olan en kısa sürede barış görüşmelerine yeniden başlayıp siyasi çözüm yoluna dönmesini umduğunu dile getirdi.

Qin, Çin'in Ukrayna ve Rusya'nın diyalog ve müzakere umudunu sürdürmelerini, ne kadar zor ve meşakkatli olursa olsun siyasi bir anlaşmaya kapılarını kapatmamalarını umduğunu da sözlerine ekledi.