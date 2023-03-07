Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Ukrayna Çatışmasında Hiçbir Tarafa Silah Tedarik Etmedi

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in Ukrayna çatışmasının her iki tarafına da herhangi bir silah tedariğinde bulunmadığını söyledi.

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in Ukrayna çatışmasının her iki tarafına da herhangi bir silah tedariğinde bulunmadığını söyledi.

"Çin, krizin yaratıcısı ya da doğrudan ilgili bir tarafı değil" diyen Qin, Salı günü Çin'in yıllık yasama oturumu sırasında düzenlediği basın toplantısında, "Çin suçlanmayı, hatta yaptırım ve tehdit edilmeyi hak edecek ne yaptı? Bu kesinlikle kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Ukrayna krizini önlenebilecek bir trajedi olarak nitelendiren Qin, bunun özünde Avrupa'nın güvenlik yönetiminde inşa edilen sorunların bir patlaması olduğunu söyledi.

Qin, ülkesinin her zaman sorunun esasına göre bağımsız olarak kararını verdiğini söyleyerek Çin'in savaş yerine barışı, yaptırımlar yerine diyalogu ve alevleri körüklemek yerine durumu sakinleştirmeyi seçtiğini de sözlerine ekledi.

Barış görüşmelerine yönelik çabaların defalarca baltalandığını kaydeden Qin sanki ortada, çatışmanın uzaması ve tırmanması için baskı yapan ve Ukrayna krizini belirli jeopolitik gündemlere hizmet amacıyla kullanan "görünmez bir el" varmış gibi durduğunu belirtti.

Çatışmanın, yaptırımların ve baskının sorunu çözmeyeceğini vurgulayan Qin, ihtiyaç duyulanın soğukkanlılık, anlayış ve diyalog olduğunu söyleyerek barış görüşmeleri sürecinin bir an önce başlaması gerektiğini sözlerine ekledi.