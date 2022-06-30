Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü Üyeleriyle Ortak Bir Gelecek Oluşturmak İçin Çalışmaya Hazır

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in diğer Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) üyeleriyle birlikte çalışarak "Shanghai Ruhu"nu ilerletmeye ve ortak bir geleceği olan birbirine daha yakın bir SCO topluluğu inşa etmeye istekli olduğunu söyledi. Wang, bu açıklamaları SCO Şartı'nın imzalanmasının 20. yıl dönümünün ve SCO Üye Devletlerinin Uzun Vadeli İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının 15. yıl dönümünün anıldığı SCO'nun bir yuvarlak masa toplantısına video bağlantısı aracılığıyla katılarak gerçekleştirdiği konuşmasında yaptı.

Wang, SCO Şartı'nın bölgesel barış ve kalkınmayı teşvik etme amaç ve görevlerini açıkça tanımladığını, karşılıklı güven, karşılıklı yarar ve eşit istişare konularında önemli ilkeler oluşturduğunu ve SCO'nun yeni bir ilerici güç olarak uluslararası arenaya resmen girişini işaret ederek uluslararası düzenin daha adil ve akılcı bir yönde gelişmesini teşvik etmek için pozitif enerji verdiğini söyledi. Wang, antlaşmanın, seçilen kalkınma yoluna karşılıklı saygıyı şart koştuğunu, üçüncü taraflarda bağlantısızlık, çatışmasızlık ve yön vermeme ilkelerini yeniden teyit ettiğini, "Shanghai Ruhu"na yeni anlamlar kattığını ve ülkelerin uyum içinde yaşayarak kazan-kazan işbirliğini sürdürebileceğini gösterme yolunda önemli bir rol oynadığını söyledi.

Wang, SCO'nun, Şart ve Antlaşma rehberliğinde bölgesel işbirliğinin sürekli olarak iyileştirilmesini desteklediğini ve yeni tip uluslararası ilişkiler ve insanlık için ortak geleceği paylaşan bir topluluk oluşturmaya önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Wang, "Çin, 'Shanghai Ruhu'nu güçlü bir şekilde ilerletmek ve ortak bir geleceğe sahip daha yakın bir SCO topluluğunun inşasını desteklemek için SCO üyeleriyle birlikte çalışmaya isteklidir" diye konuştu. Wang ayrıca SCO üyelerini dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmeye, riskleri ve zorlukları ortaklaşa ele almaya, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini ilerletmeye ve küresel yönetişimi geliştirmeye çağırdı.

Xinhua / Güncel