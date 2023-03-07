Çin Dışişleri Bakanı: Çin-Rusya İlişkilerinin, İstikrarsız Dünyada İstikrarlı Şekilde İlerlemesi Şart

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Salı günü yaptığı açıklamada, giderek istikrarsızlaşan dünyada Çin ve Rusya'nın, ilişkilerini istikrarla geliştirmesinin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 14. Ulusal Halk Kongresi'nin (NPC) ilk oturumu sırasında Çin'in dış politikası ve dış ilişkileri konusundaki basın toplantısına katılıyor, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Salı günü yaptığı açıklamada, giderek istikrarsızlaşan dünyada Çin ve Rusya'nın, ilişkilerini istikrarla geliştirmesinin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Qin, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık oturumu çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında Çin ve Rusya'nın, stratejik karşılıklı güven ve iyi komşuluk temelinde büyük ülkeler arasındaki ilişkileri ilerletmede bulduğu yolun, yeni tip uluslararası ilişkiler açısından iyi bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Qin, Çin-Rusya ilişkilerinin hiçbir ülkeye tehdit oluşturmadığını ve üçüncü tarafların müdahale ya da ihtilaf çıkarma girişimlerine kapalı olduğunu vurguladı.

Dünyanın, Çin ve Rusya'nın işbirliği sayesinde uluslararası ilişkilerde çok kutupluluk ve daha fazla demokrasi yönünde itici bir güce sahip olacağını belirten Bakan, böylece küresel stratejik denge ve istikrarın daha iyi sağlanacağını kaydetti.

Qin, yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde daha yüksek seviyede ilerleyeceğinden emin olduğunu ifade etti.

Qin ayrıca, uluslararası para birimlerinin tek taraflı yaptırımlar için bir koz, özellikle de zorbalık ve baskı sembolü olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.