Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Ortadoğu'da Güvenlik ve İstikrarı Teşvik Etmeye İstekli

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in Ortadoğu'da güvenlik ve istikrarı teşvik etmeye, kalkınma ve refah için ortak olmaya, ayrıca birlik ve gücü artırmaya istekli olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in Ortadoğu'da güvenlik ve istikrarı teşvik etmeye, kalkınma ve refah için ortak olmaya, ayrıca birlik ve gücü artırmaya istekli olduğunu söyledi.

Bakan, Çin ve Ortadoğu ülkelerinin iyi dost ve ortak olma konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu kaydetti.

Qin, Çin ve Arap ülkelerinin, 9 Aralık 2022'de düzenlenen ilk Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nde Çin-Arap ittifakını ileriye taşıyan yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Arap toplumu inşa etmek için var gücüyle çaba gösterme konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Bakan ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçen ay Çin'e yaptığı ve iki tarafın Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklığını derinleştirme ve ikili ilişkileri yeni bir düzeye taşıma konusunda anlaşmaya vardığı ziyareti hatırlattı.

Çin, Ortadoğu ülkelerini stratejik bağımsızlığı koruma konusunda destekliyor ve Ortadoğu ülkelerinin içişlerine dış müdahaleye karşı çıkıyor.

Qin, Çin'in adaleti desteklemeye devam edeceğini ve bölgedeki sorunlara diyalog ve istişare yoluyla siyasi çözüm arayışında Ortadoğu ülkelerini destekleyeceğini söyledi.

Bakan Qin, Çin'in Ortadoğu ülkelerine kendi işlerinin sahibi olarak saygı duyduğunu, sözde iktidar boşluğunu doldurmaya niyeti olmadığını ve bölgede özel çevreler inşa etmeyeceğini de sözlerine ekledi.