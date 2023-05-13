Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Norveç ile İşbirliğini Geliştirmeye İstekli

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin ve Norveç'in ekonomi ve ticaret, okyanus, sosyal refah ve yeşil dönüşüm alanlarında iş birliğini güçlendirmesi, işbirliğini hem derinlemesine hem de kapsamlı olarak genişletmesi ve ikili ilişkileri yeni bir düzeye taşıması gerektiğini belirtti.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store (sağda), Norveç'in başkenti Oslo'da yaptıkları görüşmede Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ile el sıkışıyor, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Lin Jing/Xinhua)

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin ve Norveç'in ekonomi ve ticaret, okyanus, sosyal refah ve yeşil dönüşüm alanlarında iş birliğini güçlendirmesi, işbirliğini hem derinlemesine hem de kapsamlı olarak genişletmesi ve ikili ilişkileri yeni bir düzeye taşıması gerektiğini belirtti.

OSLO, 13 Mayıs (Xinhua) -- Norveç'i ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang Çin'in Norveç ile ilişkilerine önem verdiğini ve Norveç ile iletişimi güçlendirmeye, karşılıklı güveni artırmaya ve işbirliğini ilerletmeye istekli olduğunu söyledi.

Cuma günü Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile görüşen Qin, Norveç hükümetinin tek Çin politikasına bağlı kalmasının, Çin'e pragmatik ve rasyonel bir tavırla yaklaşmasının ve karşılıklı saygı ve eşit muamele ilkesiyle ikili ilişkilerin geliştirilmesinin teşvikinin Çin tarafından takdir edildiğini kaydetti.

Qin, Çin ekonomisinin artan bir hızla toparlandığını ve bunun Norveç de dahil olmak üzere dünyadaki tüm ülkelere eşi benzeri görülmemiş fırsatlar sunacağını söyledi.

Bakan Qin, Çin ve Norveç'in ekonomi ve ticaret, okyanus, sosyal refah ve yeşil dönüşüm alanlarında iş birliğini güçlendirmesi, işbirliğini hem derinlemesine hem de kapsamlı olarak genişletmesi ve ikili ilişkileri yeni bir düzeye taşıması gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı, önümüzdeki yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü olduğunu, iki tarafın hazırlıklarını erkenden yapabileceğini ve ilgili kutlama etkinliklerini planlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ise büyüklük ve ulusal koşullar bakımından farklı olan Norveç ve Çin'in uzun bir mübadele geçmişine sahip olduğunu ve diyalog ve iletişimi sürdürdüklerini söyledi.

Store, Norveç'in Çin ile işbirliğine önem verdiğini kaydetti. Norveç Başbakanı özellikle yeşil dönüşüm, iklim değişikliği, tıp ve Kuzey Kutbu meseleleri alanlarında işbirliğinin daha fazla geliştirilmesi için Çin ile her düzeyde alışverişi güçlendirmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

İki taraf ayrıca Ukrayna konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Qin, ziyareti sırasında Norveç Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Daimi Komitesi üyeleri ile de bir araya geldi. Qin'in Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile görüşmesinin ardından iki taraf, çifte vergilendirmeyi önleme amaçlı ikili anlaşmanın yeni bir halini imzaladı.