Çin Dışişleri Bakanı: Çin-Myanmar Dostane İşbirliği Daha da İlerletilmeli

KUNMİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin-Myanmar sınır bölgesinde istikrarın korunması ve iki ülke arasındaki dostane işbirliğinin ilerletilmesine yönelik çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

KUNMİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin-Myanmar sınır bölgesinde istikrarın korunması ve iki ülke arasındaki dostane işbirliğinin ilerletilmesine yönelik çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Qin, söz konusu açıklamaları Salı günü Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Çin-Myanmar sınır bölgesinde gerçekleştirdiği bir denetleme gezisinde yaptı.

Yunnan eyaletinin Myanmar'a ilişkin meselelerde ön saflarda yer aldığını kaydeden Çin Dışişleri Bakanı Qin, eyaletin bu nedenle Çin-Myanmar ilişkilerinin ilerletilmesinde eşsiz bir rol oynadığını söyledi.

Qin, sınır hattının netliğinin ve sınır bölgesinde istikrarın korunmasının yanı sıra sınır ötesi suçlara karşı sıkı önlemler alınması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Sınır yönetimi, sınır ötesi ticaret ve ikili ilişkiler arasında koordinasyon çağrısında bulunan Qin, düzenli sınır ötesi ticaretin ve halklar arası alışverişin teşvik edilmesi, mümkün olduğunca çok sayıda giriş limanının açık tutulması ve sınır ötesi ekonomik işbirliği bölgesi ile Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru'nun inşasının ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Qin ayrıca Yunnan'ı, sınır bölgesindeki barış ile huzuru ve Çin-Myanmar dostluğunun genel durumunu korumak amacıyla, dış ilişkilere dair çalışmaları yerel idareler düzeyinde etkili bir şekilde ele almak için sahip olduğu eşsiz avantajından yararlanmaya çağırdı.