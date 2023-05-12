Çin Dışişleri Bakanı: Çin Modernizasyonu Dünyanın Geri Kalanı İçin Daha Fazla Fırsat Yaratacak

OSLO, 12 Mayıs (Xinhua) -- Norveç'i ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in modernleşme hamlesinin herkes için ortak refah uğurunda ilerlediğini ve bunun sadece Çin halkı için daha iyi bir yaşam yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda dünyanın geri kalanı için...

OSLO, 12 Mayıs (Xinhua) -- Norveç'i ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in modernleşme hamlesinin herkes için ortak refah uğurunda ilerlediğini ve bunun sadece Çin halkı için daha iyi bir yaşam yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda dünyanın geri kalanı için daha büyük bir pazar ve daha fazla fırsat sağlayacağını söyledi.

Qin, Norveç iş dünyasının temsilcileri ile Perşembe günü yaptığı görüşmede, Norveçli şirketlerin 1888'de Çin pazarına girmesinden bu yana Çinli ortakları ile uzun vadeli işbirliği sürdürdüklerini ve Çin'in reform ve açılımına derinden bağlı olduklarını belirtti. Bakan, iki ülke arasındaki karşılıklı yararlı işbirliğinin ve dostça etkileşimlerin önemli katkıları olduğunu kaydetti.

Çin'in reform ve dışa açılma kararlılığını sürdüreceğini ifade eden Qin, ülkesinin yüksek kaliteli kalkınmaya odaklanacağını, kazan-kazan işbirliğini teşvik edeceğini ve yeni kalkınma fırsatları oluşturmak adına küresel şirketlere daha iyi bir yatırım ortamı sunacağını söyledi.

Qin, güçlü dayanıklılığa sahip Çin ekonomisinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir kalkınmayı başaracağını ve dünya ekonomisinin güç merkezi olmaya devam edeceğini belirtti.

Bakan, Çin modernleşmesinin aynı zamanda Çin ile Norveç arasında yeşil ve düşük karbonlu işbirliği için geniş alan yaratacak olan insanlık ve doğa arasındaki uyumu da içerdiğini belirtti.

Qin, ekonomik küreselleşmenin destekçisi ve katılımcısı konumdaki iki ülkenin korumacılığa, ayrıştırıcı ve tedarik zincirleri baltalayıcı çabalara karşı olduğunu vurguladı.

Yaptığı konuşmada Bakan Qin, mevcut koşullar altında, Çin ve Norveç'in karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeleri ve işbirliği yoluyla daha fazla sonuç elde etmek için ticaretin serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını ortaklaşa teşvik etmelerinin çok daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Görüşme sırasında Norveçli temsilciler de, Norveçli şirketler için önemli bir pazar ve ticaret ortağı olan Çin ile işbirliğini daha da derinleştirmeye istekli olduklarını belirtti.

Norveçli temsilciler, iki ülkenin hükümetleri ve iş çevreleri arasındaki diyaloğun ve iletişimin güçlendirilmesinin karşılıklı anlayışın geliştirilmesine ve işbirliği alanlarının genişletilmesine elverişli olduğunu söyledi.

Çin-Norveç ekonomik ve ticari iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda Norveçli temsilcilerin görüş ve önerilerini dikkatle dinleyen Qin, Ukrayna krizi, yeşil dönüşüm, fikri mülkiyetin korunması ve Çin-ABD ilişkilerine ilişkin soruları yanıtladı.

Çin Dışişleri Bakanı Qin'in, Alman, Fransız ve Norveçli mevkidaşlarının davetlisi olarak 8 Mayıs'ta başladığı ve Almanya, Fransa ve Norveç'i kapsayan temasları 12 Mayıs'ta sona eriyor.