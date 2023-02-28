Çin Dışişleri Bakanı: Çin, Küresel İnsan Haklarına Katkıda Bulunacak

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin'in insan haklarını geliştirme yolunda ilerleyeceğini ve küresel insan hakları yönetişimine katkıda bulunacağını söyledi.

Qin Pazartesi günü, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 52. oturumunun üst düzey bir bölümüne video bağlantısı aracılığıyla hitap ederek yaptığı açıklamalarda, her ülkenin kendi ulusal koşullarına uygun olarak insan haklarını geliştirme yoluna bağlı kalması gerekliliğini vurguladı.

Qin, tüm tarafların insan haklarının her çeşidini kapsamlı bir şekilde desteklemesi ve koruması, uluslararası adaleti ve hakkaniyeti desteklemesi ve diyalog ile işbirliğine bağlı kalması gerektiğini söyledi.

Çin'de insan haklarının zamanın trendine ve ulusal koşullara uyan bir yol izlenmesi sayesinde tarihi başarılara imza atıldığını belirten Qin, Çin'in bu yolu şaşmaz bir şekilde takip edeceğini vurguladı.

Qin, Çin'in, Xinjiang ve Tibet ile ilgili meselelerin ülkenin imajını karalamak ve kalkınmasını bastırmak için kullanılması girişimlerine kararlılıkla karşı çıktığını bildirdi.

Qin, Çin'in "tek ülke, iki sistem" ilkesini şaşmaz, kapsamlı ve doğru bir şekilde uygulayacağını, ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını ve Hong Kong'un refah ve istikrarını sürdüreceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı ayrıca tüm ülkelere seslenerek nükleer kirliliğe sahip suyun açık, şeffaf, bilimsel ve güvenli bir şekilde tahliyesi için Japonya'ya çağrıda bulunulmasını talep etti.