Çin Dışişleri Bakanı: Çin-Japonya İlişkisinden Çıkarılan En Büyük Ders Barış İçinde Yaşamanın Tek Seçenek Olduğudur

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ile Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa Pazar günü Beijing'de bir araya geldi.

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ile Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa Pazar günü Beijing'de bir araya geldi.

Görüşmede bu yılın, Çin-Japonya Barış ve Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasının 45. yıldönümü olduğunu hatırlatan Qin, iki tarafın, iki ülke liderleri arasında varılan mutabakat doğrultusunda, söz konusu antlaşmanın ruhunu gözden geçirmesi, etkileşimi ve iletişimi güçlendirmesi, ayrıca ikili ilişkileri ilerletirken de güçlüklerin üstesinden gelmesi gerektiğini söyledi.

Qin, ikili ilişkilerden geçen yarım yüzyılda alınan en büyük dersin, barış içinde bir arada yaşama ve dostane işbirliğinin her iki taraf için de tek doğru seçenek olduğunu belirtti. Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin, ikili ilişkilerin siyasi ve hukuki temelini oluşturduğunu kaydeden Qin, verilen sözlerin tutulması ve tarihten ders çıkarmanın, Çin-Japonya ilişkilerinin istikrarlı ve uzun vadeli büyümesinin ön şartı olduğunu ifade etti.

Bakan Qin, Japonya'yı, Çin'i doğru şekilde anlamaya, diyalog ve iletişimi ilerletmek için Çin tarafı ile çalışmaya, tatbiki işbirliğini ilerletmeye, halklar arası etkileşimi artırmaya ve yeni dönemin gereksinimlerini karşılayan bir Çin-Japonya ilişkisi kurmak için farklılıkları doğru şekilde yönetmeye çağırdı.

Fukuşima Daiichi Nükleer Enerji Santrali'ndeki nükleerle kontamine olmuş atıksuyunun, Pasifik Okyanusu'na boşaltılması gündemine ilişkin konuşan Qin, halk sağlığı ve insanlığın güvenliğiyle ilgili büyük bir sorun olması nedeniyle, Japonya'dan suyun boşaltılması işlemini sorumlu şekilde ele almasını istedi.

Qin, Taiwan meselesine ilişkin ise, konunun Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi dayanaklarından Çin'in ana çıkarlarının temelini oluşturduğunu söyledi. Bakan, Çin'in Japonya'yı iki ülke arasındaki dört siyasi belgede yer alan ilkelere ve bugüne kadar verdiği taahhütlere uymaya davet ederken, Taiwan meselesine karışmaktan veya herhangi bir biçimde Çin'in egemenliğine zarar vermekten kaçınmaya çağırdı.

Çin'de casusluk faaliyetlerinde bulunduğundan şüphelenilen bir Japonya vatandaşının durumuna dair yorumda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Qin, konunun ilgili yasalara göre ele alınacağını vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi ise ülkesinin, Çin ile birlikte çalışma, iki ülkenin liderleri tarafından varılan önemli mutabakatı uygulama, iki ülke arasındaki dört siyasi belgeye uyma, ortak ilgi konularını doğru şekilde ele alma, Japonya ile Çin arasında yapıcı ve istikrarlı ilişkilerin kurulmasını destekleme, ayrıca sorumlu ülkeler olarak bölgesel ve küresel refah ve istikrara ortak katkı sağlama yönündeki istekliliğini dile getirdi.

İki taraf görüşmede ayrıca, Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki işbirliği, Kore Yarımadası'ndaki durum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki reform da dahil olmak üzere pek çok uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.