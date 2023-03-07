Çin Dışişleri Bakanı: Çin-Japonya İlişkilerinin Geliştirilmesi İçin Uluslararası Düzen Korunmalı

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, yeni dönemde Çin- Japonya ilişkilerinin geliştirilmesi için uluslararası düzenin korunmasının önemini vurguladı.

14. Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden yıllık oturumu sırasında Salı günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Qin, Çin halkının savaş sonrası uluslararası düzene ve uluslararası adalete meydan okuyan herhangi bir tarihsel revizyonizm biçimini asla kabul etmeyeceğini ifade etti.

Yeni dönemde Çin- Japonya ilişkilerini geliştirmek için taahhütleri yerine getirmenin, tarihten dersler çıkarmanın ve her iki tarafın kazançlı çıktığı işbirliğini teşvik etmenin önemli olduğunu belirten Bakan, Çin'in Japonya'ya her zaman iyi niyetle yaklaştığını kaydederek dostluk ve iyi komşuluk beklentisini dile getirdi.

Qin, "Ancak Japon tarafından bazı kişiler ortaklık yerine komşuyu zarara sokma politikasını seçer ve hatta Çin'i çevrelemek için yeni bir Soğuk Savaş'ın parçası olurlarsa, ikili ilişkiler eski yaralar henüz sarılmamışken yeni yaralar alır" dedi.

Çinli Bakan, her iki ülkeyi de kazan-kazan işbirliğini teşvik etmeye, ortak bir şekilde istikrarlı ve sorunsuz endüstriyel ve tedarik zincirleri sağlamaya çağırdı.

Qin, Çin'in Japonya'yı Fukuşima nükleer atık suyunun bertarafını sorumlu bir şekilde gerçekleştirmeye çağırdığını da söyledi.