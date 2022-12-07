Çin Dışişleri Bakanı, Çin-Japonya İlişkilerinin Yeni Döneme Uygun Hale Getirilmesi İçin Ortak Çaba Gösterilmesi Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü, Çin ile Japonya'nın, yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ilişki geliştirmesi ve Asya'nın kalkınmasıyla yeniden canlanması için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü, Çin ile Japonya'nın, yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ilişki geliştirmesi ve Asya'nın kalkınmasıyla yeniden canlanması için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, bu sözleri, 18. Beijing-Tokyo Forumu'nun açılış töreninde video konferans yoluyla yaptığı konuşmada dile getirdi.

Bu yılın Çin- Japonya diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıl dönümü olduğunu ve gelecek yılın Çin- Japonya Barış ve Dostluk Anlaşması'nın imzalanmasının 45. yıl dönümü olacağını kaydeden Wang, her iki tarafın bu yıl dönümlerinin fırsatlarını ikili ilişkileri sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ileriye ve doğru yöne taşımak için bir fırsat olarak kullanması gerektiğini belirtti.

Wang, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için önerilerini beş maddede sıraladı.

Çin ile Japonya'nın birbirine güven duyarak onurlandırması ve siyasi taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini söyleyen Wang, özellikle ikili ilişkilerin siyasi temelini oluşturan tarih ve Taiwan gibi önemli ve hassas konuların doğru biçimde ele alınması ve ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Wang, Çin ile Japonya'nın birbirini desteklemesi gerektiğini ve kazan-kazan işbirliği arayışında olması gerektiğini de belirtti.

Çin'in yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik edeceğini, dışa açılmayı yüksek seviyeye taşıyacağını ve yeni bir kalkınma modeli benimseyeceğini söyleyen Wang, Çin'in iki ülkenin ortak kalkınmasını ve refahını desteklemek için Çin'in çabalarının getirdiği fırsatları Japonya ile paylaşmaktan memnuniyet duyacağını da sözlerine ekledi.

İki tarafın birbirine samimi şekilde yaklaşması ve barış içinde birlikte yaşamaya gayret göstermesi gerektiğini vurgulayan Wang, "iki taraf arasındaki farklılıklar var olan konsensüse uyumlu ve doğru biçimde ele alınmalıdır ve sürekli olarak daha fazla konsensüs aranmalıdır" dedi.

Wang ayrıca iki ülke arasındaki dostluğun derinleştirilmesi çağrısında da bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı, bu yılın başından bu yana iki tarafın diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesinin 50. yıl dönümünü için bir dizi etkinlik gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Dostça alışverişleri teşvik etmek ve ulusal duyarlılığı geliştirmek için bu ivmeyi geliştirmeliyiz" ifadelerini kullanan Wang, iki ülke medyasını bu konuda olumlu bir rol oynamaya çağırdı.

Wang, "Çin ve Japonya ilkelere bağlı kalırken hak ve adaleti desteklemeli" dedi.

Asya'daki ve genel olarak dünyadaki önemli ülkeler olarak iki ülkenin sorumluluklarını yerine getirmesi, iletişim ve koordinasyonu hızlandırması, gerçek çok taraflılığı uygulaması, bölgesel barışı, istikrarı ve entegre kalkınmayı teşvik etmesi ve küresel zorlukları ortaklaşa ele alması gerektiğini kaydetti.

Wang, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin, Çin'in günümüzde ve gelecekte kalkınması için bir plan hazırladığını ve yol haritasını çıkardığını vurguladı. Çin'e özgü sosyalizm ve Çin modernizasyonun Asya'nın istikrarı ve refahına mutlaka daha fazla ivme kazandırırken dünya barışı ve kalkınmasına daha büyük bir katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Wang, 50 yıl önce Çinli ve Japon liderlerin eski neslinin dikkate değer bir tarihsel vizyon ve siyasi bilgelik sergilediğini söyledi.

"Önümüzdeki 50 yılı sabırsızlıkla beklerken, atalarımıza yakışan doğru seçimi yapmalı, yeni çağın ihtiyaçlarını karşılayan bir Çin-Japonya ilişkisi kurmak için birlikte çalışmalı ve birlikte Asya için yeni bir kalkınma ve yeniden canlanma çağını başlatmalıyız" diyen Wang, Çin'in bu konuda aralıksız çaba sarf etmek için tüm sektörlerden Japon dostlarıyla çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

İlk kez 2005 yılında düzenlenen Beijing-Tokyo Forumu, Beijing ve Tokyo'da dönüşümlü olarak düzenlenen yıllık bir etkinlik. Forum, iki ülke arasında üst düzey ve büyük ölçekli etkileşimli bir değişim platformu olarak hizmet veriyor.