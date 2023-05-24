Çin Dışişleri Bakanı: Çin'in Nükleer Stratejisi Tamamen Kendini Savunma Amaçlı

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Beijing'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Beijing'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.

Salı günü yapılan görüşmede Çin'in nükleer stratejisinin tamamen kendini savunma amaçlı olduğunu belirten Qin, Çin'in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na dayanan uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini desteklemeye kararlı olduğunu söyledi. Qin, Çin'in nükleer enerjinin barışçıl kullanımından yana olduğunu, ülke içinde nükleer güvenliği kararlılıkla güçlendirdiğini ve nükleer güvenlik konusunda uluslararası işbirliğini desteklediğini ifade etti.

Qin, Çin'in UAEA'dan görevlerini tarafsız, adil ve profesyonel şekilde yerine getirmesini ve bazı ülkelerin ulusal güvenlik kavramını genişleterek uluslararası işbirliğinin normal düzenini bozmaya veya zarar vermeye yönelik uygulamalarına kararlı şekilde direnmesini beklediğini belirtti. Qin, Çin'in ayrıca UAEA'nın ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki nükleer denizaltı işbirliğinin yanı sıra Japonya'nın nükleer atık suyu okyanusa boşaltması gibi konuları gerektiği şekilde ele alacağına dair ümidini dile getirdi. Qin, UAEA'nın kendi otoritesini ve güvenilirliğini, uluslararası nükleer silahsızlanma rejimini ve uluslararası güvenliği korumasını umduğunu belirtti.

Grossi de UAEA'nın Çin ile işbirliğine büyük önem verdiğini ve nükleer silahların yayılmasını önlemek için çalıştığını söyledi. Grossi, UAEA'nın ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki nükleer denizaltı işbirliğine ilişkin süreci şeffaf şekilde yürüteceğini ve hiçbir ülkenin nükleer atık suyu okyanusa boşaltılmasına göz yummayacağını sözlerine ekledi.