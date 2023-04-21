Çin Dışişleri Bakanı: Çin'in Modernleşmesi Dünya Barışını ve Adaleti Güçlendiriyor

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Cuma günü Shanghai'da düzenlenen "Çin'in Modernizasyonu ve Dünya" konulu Lanting Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, modernleşme yolunda ilerleyen Çin'in barış ve adalet için bir güç olduğuna...

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Cuma günü Shanghai'da düzenlenen "Çin'in Modernizasyonu ve Dünya" konulu Lanting Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, modernleşme yolunda ilerleyen Çin'in barış ve adalet için bir güç olduğuna dikkat çekti.

Çin'in kalkınma amacının hakimiyet ve hegemonya olmadığını söyleyen Qin, gücün hegemonyaya yol açacağı düşüncesinin Çin kültürüyle bağdaşmadığını ve hegemonyaya karşı çıkmanın Çin diplomasisinin asil bir karakteri olduğunu sözlerine ekledi.

Çin'in BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri arasında barış koruma personeline en fazla katkıda bulunan ülke olduğunu belirten Qin, Çin'in ayrıca dünyada anayasasına barışçıl bir kalkınma yolu taahhüdü koyan ve beş "Nükleer Silahlı Devlet" arasında nükleer silahları ilk kullanan olmayacağına dair söz veren tek ülke olduğuna dikkat çekti.

Çin Dışişleri Bakanı Qin, "20'den fazla çok taraflı silah kontrol anlaşmasına katıldık ve beş "Nükleer Silahlı Devlet" arasında nükleer savaşın önlenmesine ilişkin ortak bir bildiri imzalanması için çaba gösterdik. Uluslararası anlaşmazlıkların istişare ve diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesini savunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından ortaya konan Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin ortak ve evrensel güvenlik arayışının doğru yönüne işaret ettiğini söyleyen Qin, bir Çin atasözünden alıntı yaparak, "Düşmanlığı ortadan kaldırmak onu canlı tutmaktan daha iyidir" dedi.

Suudi Arabistan ve İran'ın Çin'in arabuluculuğunda diplomatik ilişkilerini yeniden başlattığını kaydeden Qin, daha fazla ülkenin el sıkıştığını ve barışı kucakladığını görmenin cesaret verici olduğunu söyledi.

Uzun süredir devam eden Ukrayna krizi karşısında Çin'in durumu kızıştırmadığını veya durumdan faydalanmadığını söyleyen Qin, aksine Çin'in tarafsız bir duruş sergilediğini ve krizin çevresindeki baskıyı azaltmak ve gerilimi düşürmek amacıyla barış görüşmeleri için bastırdığını söyledi.

Qin, "Gerçekler, modernleşme yolunda ilerleyen bir Çin'in barış ve adalet için bir güç olduğunu kanıtladı" diye konuştu.