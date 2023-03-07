Çin Dışişleri Bakanı: Çin'in Modernleşmesi Dünya İçin Önemli Bir İlham Kaynağı

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in modernleşmesinin başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünya için önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in modernleşmesinin başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünya için önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Qin, Çin ulusal meclisinin devam eden yıllık oturumu çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında, 1,4 milyardan fazla nüfusa sahip bir ülke için modernleşmeye ulaşmanın, insanlık tarihinde eşi görülmemiş bir başarı olduğunu, bunun da kendi içinde büyük bir küresel öneme sahip olduğunu söyledi. Qin, daha sonra Çin modernleşmesinin beş özelliğini sıraladı.

"Çin'in modernleşme yolu ülkenin ulusal şartlarına çok uygun" diyen Qin, Çin'in başarısının, her ülkenin kendi yolunu seçme ve geleceğini kendi ellerinde sıkıca tutma hak ve yeteneğine sahip olduğunu kanıtladığını vurguladı.

Qin'e göre, halkı ilk sıraya koymak, Çin modernleşmesinin bir başka özelliği, herkes için ortak refah sağlamanın yollarından biri. Modernleşmenin sadece birkaç ülke veya bireyin çıkarlarına hizmet etmemesi gerektiğini belirten bakan, dünya genelindeki insanların eşit olarak kalkınma ve mutluluğun peşinde koşma haklarından yararlanmaları gerektiğini söyledi.

Çin modernleşmesinin barış, kalkınma, işbirliği ve karşılıklı faydaya adanmış olduğunu ve insanlıkla doğa arasındaki uyuma bağlı olduğunu söyleyen Qin, bunun Batı modernleşmesinden farklı yeni bir yol olduğuna işaret etti.

Çin modernleşmesinin açıklığı ve kapsayıcılığı konusundaki görüşlerini açıklayan Qin, her ülkenin, ulusal gerçekliğine uygun bir modernleşme yolu takip etme hakkına saygı duymanın önemli olduğunu belirtti. Qin, herkesin gelişip birlikte refaha ulaşabilmesi için etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Son olarak, Qin'e göre Çin modernleşmesi, insanların birlik içinde çok çalışmasını içeriyor. "Belirlenen planı gerçekleşene kadar uygulamakta ısrar edeceğiz" diyen Qin, bazı ülkelerde görüldüğü gibi partizan sürtüşmeleri, boş konuşmalar ve sık sık yaşanan siyasi tutum değişikliklerinin, en iyi planı bile bir yanılsama ve boş hayal haline getirebileceğini belirtti.

"Çin'in modernleşme süreci dünyada barış, adalet ve ilerleme gücüne verilmiş bir destek" diyen Qin, daha fazla ülke kendi modernleşme yolculuğuna başladıkça, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşa etme vizyonunun gerçek olacağına dair umut ve inancını dile getirdi.