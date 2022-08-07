Çin Dışişleri Bakanı Çin'in Güney Çin Denizi Sorunu Hakkındaki Duruşunu Açıkladı

PUNOM PEN, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cuma günü, Çin'in Güney Çin Denizi hakkındaki duruşunu izah ederek Amerika Birleşik Devletleri'nin konu hakkında ifade ettiği sözde endişeleri reddetti. Wang bu açıklamayı Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen 12. Doğu Asya Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptı. Wang, Çin'in Güney Çin Denizi konusundaki pozisyonunun bol miktarda tarihi ve hukuki dayanağa sahip olduğunu söyledi. Çin'in aşırı talepler içermeyen konumunun esas ve kapsamını hiçbir zaman değiştirmediğini belirten Wang, Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) üye ülkelerin görüş ayrılıklarına, Güney Çin Denizi Eylem Deklarasyonu'na (DOC) dayalı ikili istişare ve müzakereler yoluyla uygun çözüm bulma hedefine bağlı olduğunu söyledi.

Çin ve ASEAN ülkelerinin yıllar içerisinde Güney Çin Denizi'nde genel istikrarı sağlamak için birlikte çalışarak kalkınmaları ve refahları için istikrarlı bir ortam sağladıklarına işaret eden Wang, mevcut durumda Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarın önündeki en büyük riskin bölge dışından büyük ülkelerin uygun olmayan müdahaleleri ve sık sık karışmaları olduğunun altını çizdi. Wang, ABD tarafının uzun bir zaman boyunca, Güney Çin Denizi'ndeki adaların egemenliğine karşı bir pozisyon almadığını söyledi ve Çin'in buradaki egemenlik, hak ve çıkarlarına hiçbir itirazda bulunmadığına şimdi ise Çin'in pozisyonunu tamamen reddettiğine işaret ederek bunun mantık, hukuk ve adalet açısından dayanaksız olduğunu söyledi. Wang konuşmasında şu soruları yöneltti: Oturmuş politikalarını kendi siyasi ihtiyaçlarına bağlı olarak bu derece keyfi bir şekilde değiştiriyorsa büyük bir ülkenin güvenilirliği nedir? Gelecekte başkalarının güvenini nasıl kazanabilir? Wang son yıllarda artan sayıda ABD savaş gemisi ve savaş uçağının Güney Çin Denizi'ne sıklıkla geldiğine işaret ederek Çin ve diğer kıyı ülkelerinin ABD tarafının niyetinin ne olduğunu merak etmekten kendini alamadığını söyledi. Wang, bölge dışından ülkelerin görevlerinin dışına çıkmamaya özen göstermeleri ve bölge ülkelerinin Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı koruma çabalarına içtenlikle saygı duymaları gerektiğini söyledi. Wang, Çin tarafı ve ASEAN ülkelerinin Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları hakkında istişarelerini hızlandırdıklarını ve DOC'un güncellenmesi ve pratik öneme sahip etkin bölgesel kurallar oluşturulması için güçlerini birleştireceklerini söyledi.