Çin Dışişleri Bakanı: Çin ile İngiltere Arasındaki Sağlam Bağlar Dünya Barışına Katkıda Bulunuyor

Çin'in yüksek kaliteli kalkınmaya ve üst düzey dışa açılmaya kararlı olduğunu söyleyen Qin, Çin'in süper geniş pazarı ve iç talep potansiyelinden kaynaklanan avantajının devam edeceğini ve iki ülkenin birbirini tamamlayarak karşılıklı işbirliğinden yarar sağlayabileceğini söyledi.

Havadan çekilen fotoğrafta İngiltere'nin Liverpool kentinde yer alan Liverpool Limanı görülüyor, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: David Rawcliffe/Xinhua)

Çin'in yüksek kaliteli kalkınmaya ve üst düzey dışa açılmaya kararlı olduğunu söyleyen Qin, Çin'in süper geniş pazarı ve iç talep potansiyelinden kaynaklanan avantajının devam edeceğini ve iki ülkenin birbirini tamamlayarak karşılıklı işbirliğinden yarar sağlayabileceğini söyledi.

BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin ve İngiltere arasında sağlam bir ilişkinin her iki ülkenin çıkarlarına hizmet etmekle kalmayıp aynı zamanda dünya barışı ve kalkınmasına da katkıda bulunduğunu söyledi.

Qin, bu açıklamayı Pazartesi günü, İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdi.

Hem Çin'in hem de İngiltere'nin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve dünyanın önde gelen ülkeleri olduğuna dikkat çeken Qin, Çin'in İngiltere karşısında bir güçlük ya da tehdit oluşturmadığını söyledi.

Çin'in yüksek kaliteli kalkınmaya ve üst düzey dışa açılmaya kararlı olduğunu söyleyen Qin, Çin'in süper geniş pazarı ve iç talep potansiyelinden kaynaklanan avantajının devam edeceğini ve iki ülkenin birbirini tamamlayarak karşılıklı işbirliğinden yarar sağlayabileceğini belirtti.

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'da düzenlenen üçüncü Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) Gıda ve Tarım Ürünleri sergi alanındaki İngiltere fuar standı görülüyor, 7 Kasım 2020. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Qin, uyumun zenginlik getirdiğini ve ikili işbirliğinin büyük ölçüde iki ülke arasındaki iyi atmosfere bağlı olduğunu belirtti.

Qin, "İngiliz tarafının Çin'in gelişimine objektif ve rasyonel bakacağı, ortak hedefler için Çin ile birlikte çalışacağı, karşılıklı güveni artıracağı, farklılıkları uygun şekilde ele alacağı, birbirini doğru anlayacağı, işbirliğini güçlendireceği ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik edeceği umulmaktadır" dedi.

Cleverly ise Çin'in son birkaç on yılda büyük kalkınma başarıları kaydettiğini, yüz milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardığını ve dünya ekonomisinde önemli bir güç haline geldiğini söyledi.

Cleverly, İngiltere'nin Çin ile üst düzey alışverişi ve stratejik iletişimi güçlendirmeye, çeşitli alanlarda alışverişi ve işbirliğini derinleştirmeye ve iklim değişikliği, gıda güvenliği ve benzeri küresel sorunları ortaklaşa ele almaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

İki taraf, ülkelerin ortak kaygıları olan konularda da görüş alışverişinde bulundu.