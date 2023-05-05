Çin Dışişleri Bakanı: Çin-Hindistan İlişkilerinin Gelişimi İçin Ortak Çaba Gösterilmeli

GOA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Hindistan ile ikili ilişkileri yeniden istikrarlı ve sağlam bir gelişme yoluna sevk etmek için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

GOA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Hindistan ile ikili ilişkileri yeniden istikrarlı ve sağlam bir gelişme yoluna sevk etmek için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Qin, Perşembe günü Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde yaptığı görüşmede, gelişmekte olan en kalabalık ülkeler olarak Çin ve Hindistan'ın, modernleşmenin çok önemli bir aşamasında olduğunu söyledi.

Qin iki tarafın tarihten ders çıkararak, ikili ilişkileri stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften ele alması gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı, iki komşu ülkeyi birbirlerine saygı duymaya, birbirlerinden bir şeyler öğrenip birbirlerini güçlendirmeye, uyumlu şekilde bir arada yaşamaya, barışçıl kalkınma ve ortak yeniden canlanma yolunda ilerlemeye, kendi ulusal canlanmalarına katkıda bulunurken dünya barışına ve kalkınmasına istikrar ve pozitif enerji katkısında bulunmaya çağırdı.

Qin, Çin'in ikili istişare ve fikir alışverişinde bulunmak, çok taraflı çerçeveler altında diyalog ve işbirliğini geliştirmek, uluslararası ve bölgesel konularda koordinasyon ile işbirliğini derinleştirmek üzere Hindistan'la birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Qin, Çin-Hindistan sınırlarındaki mevcut durumun genel olarak istikrarlı olduğuna dikkat çekerken, her iki tarafın da iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatları uygulamaya devam etmeleri, mevcut kazanımları sağlamlaştırmaları, ilgili anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalmaları, sınır durumunu daha da rahatlatmak ve gerilimi azaltmak için ortak hareket etmeleri ve sınır bölgelerinde sürdürülebilir barış ile huzuru korumaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ise Hindistan ve Çin'in birçok alanda işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini ve Hindistan'ın Çin ile sınır bölgelerinde barış ve istikrar arayışını istişare yoluyla sürdürmeyi umduğunu belirtti.

Qin ayrıca Hindistan'ı başarılı bir Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesine ev sahipliği yapması için desteklediklerini ve Hindistan'ın mevcut dönem başkanı olarak dayanışma ve işbirliği ruhuyla zirvenin başarılı olmasında olumlu rol oynamasını umduğunu söyledi.

Dışişleri bakanları ayrıca ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.