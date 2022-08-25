Çin Dışişleri Bakanı, Çin-Güney Kore İlişkilerinin 30. Yıl Dönümünün Kutlandığı Resepsiyona Katıldı

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de Çin ile Güney Kore arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünün kutlandığı resepsiyona katıldı. Resepsiyonda Wang ve Güney Kore'nin Çin Büyükelçisi Chung Jae-ho, iki ülke cumhurbaşkanlarının yıl dönümü dolayısıyla gönderdikleri kutlama mesajlarını okudu. Wang, son 30 yıldır iki ülkenin siyasi karşılıklı güveni sürekli olarak derinleştirdiğini ve resmi olarak her düzeyde sık ve sorunsuz alışverişlerin olduğu stratejik işbirliği ortakları haline geldiğini söyledi. Wang, günümüzün değişen uluslararası durumu karşısında her iki tarafın, işbirliğinin getirilerini el üstünde tutması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana elde edilen değerli deneyimi ilerletmesi, dikkat dağıtıcı şeylere izin vermemesi, diğer tarafın sosyal sistemi ve kalkınma yoluna saygı göstermesi ve birbirinin temel çıkar ve önemli kaygılarını dikkate alması gerektiğini dile getirdi.

Wang, iki tarafa kalkınma stratejilerinde sinerjiyi yakalama ve yüksek teknolojili imalat, büyük veri ve yeşil ekonomi gibi alanlarda işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu. Wang, iki tarafın tedarik zincirlerini ayrıştırma ya da koparmaya ortak şekilde karşı çıkması, serbest ticaret sistemini ortaklaşa koruması ve sanayi ve tedarik zincirlerinin bütünlük, güvenlik, istikrar, sorunsuzluk, açıklık ve kapsayıcılığını ortaklaşa idame ettirmesi gerektiğini vurguladı. Wang, iki halk arasındaki dostluğu artırmak için iki tarafın, yerel hükümetler, düşünce kuruluşları, medya ve sivil toplum kuruluşları arasındaki alışverişleri güçlendirmesi ve gençlik, kültür, eğitim ve spor alanlarında işbirliğini teşvik etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Wang; iki tarafın, Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini güçlü şekilde savunması, gerçek çok taraflılığı uygulaması ve Kore Yarımadası sorununun siyasi çözümünü öne çıkarması gerektiğini belirtti. Resepsiyonda konuşan Chung Jae-ho ise yeni Güney Kore hükümetinin iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine dayalı ortaklığı derinleştirmeye devam edeceğini, iki tarafın ortak çıkarlarını daha da genişleteceğini ve yeni bir işbirliğine dayalı ortaklık dönemi başlatacağını söyledi. Resepsiyon öncesinde Wang Beijing'de, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ise Seul'de, Çin-Güney Kore ilişkilerinin gelecekteki gelişimine yönelik komitenin ortak raporunun teslim törenine katıldı.