Çin Dışişleri Bakanı: Çin Ekonomisi Hakkında Endişelenmeye Gerek Yok
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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin ekonomisinin görünümü hakkında endişelenmeye gerek olmadığını söyledi.
BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin ekonomisinin görünümü hakkında endişelenmeye gerek olmadığını söyledi.
Qin, söz konusu açıklamayı Salı günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumu sırasında düzenlenen basın toplantısında yaptı.
Qin, Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasını hızlandırdıkça, yüksek standartlı dışa açılmasını teşvik ettikçe ve yeni kalkınma paradigmasını geliştirdikçe bunun, bölge ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki tüm ülkelere kesinlikle yeni fırsatlar yaratacağını vurguladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel