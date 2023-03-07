Çin Dışişleri Bakanı: Çin Ekonomisi Hakkında Endişelenmeye Gerek Yok Güncel Haberler BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin ekonomisinin görünümü hakkında endişelenmeye gerek olmadığını söyledi. Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang (arkada ortada), Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 14. Ulusal Halk Kongresi'nin (NPC) ilk oturumu sırasında Çin'in dış politikası ve dış ilişkileri hakkında düzenlenen basın toplantısına katılıyor, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua) BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin ekonomisinin görünümü hakkında endişelenmeye gerek olmadığını söyledi. Qin, söz konusu açıklamayı Salı günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumu sırasında düzenlenen basın toplantısında yaptı. Qin, Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasını hızlandırdıkça, yüksek standartlı dışa açılmasını teşvik ettikçe ve yeni kalkınma paradigmasını geliştirdikçe bunun, bölge ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki tüm ülkelere kesinlikle yeni fırsatlar yaratacağını vurguladı. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Pekin Güncel Haberler

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